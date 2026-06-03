Cómo ver los 104 partidos del Mundial en Argentina: las señales que los transmiten

El Mundial 2026 llegará a los hogares argentinos con un esquema de transmisión distribuido entre señales de televisión por cable, canales de aire y servicios de streaming. La competencia, que reunirá 104 partidos disputados en Estados Unidos, México y Canadá, podrá seguirse a través de diferentes plataformas, aunque no todas ofrecerán el mismo nivel de acceso.

La oferta televisiva quedó fragmentada entre varios operadores y señales, con distintas cantidades de encuentros asignados a cada uno. En consecuencia, quienes deseen seguir el desarrollo completo del torneo deberán recurrir a servicios específicos que cuentan con los derechos para transmitir la totalidad de los partidos.

Mientras algunas señales concentrarán su programación en la Selección argentina y en los equipos más convocantes, otras dispondrán de una cobertura integral que incluirá cada uno de los encuentros desde el partido inaugural hasta la final.

DSports, la única señal con los 104 partidos

Dentro del esquema de transmisión, DSports aparece como la única señal televisiva con acceso al cien por ciento de la competencia. A través de DIRECTV y de su plataforma de streaming DGO, transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026. La cobertura incluirá más de 900 horas de programación en vivo y contará con enviados especiales distribuidos en los tres países organizadores del torneo.

Según anticipó Hernán Bidegain, director de DSports, la señal dispone de la licencia otorgada por FIFA para la transmisión tanto mediante televisión satelital como a través de plataformas digitales.

Ese mismo acuerdo es el que permite que otros servicios también puedan ofrecer la totalidad del campeonato.

Las plataformas que tendrán acceso completo al torneo

Además de DSports y DGO, otras plataformas contarán con los 104 encuentros gracias a acuerdos de sublicencias. Las opciones que ofrecerán el Mundial completo son:

• DSports.

• DGO.

• Paramount+.

• Flow.

• Amazon Prime Video mediante la contratación del canal DSports como add-on.

En los casos de Paramount+ y Flow, la transmisión se realizará utilizando la misma imagen y los mismos relatos de la señal deportiva. De esta manera, estos servicios se convierten en las únicas alternativas que garantizan acceso total a cada instancia del campeonato.

TyC Sports: 52 partidos y toda la Selección argentina

Entre las señales con cobertura parcial, TyC Sports será una de las que tendrá mayor presencia durante el certamen. La emisora confirmó la transmisión de 52 partidos, incluyendo todos los compromisos de la Selección argentina.

Durante la fase de grupos emitirá encuentros de distintas zonas y selecciones. Entre los partidos anunciados figuran:

• Corea del Sur vs. República Checa.

• Estados Unidos vs. Paraguay.

• Australia vs. Turquía.

• Haití vs. Escocia.

• Países Bajos vs. Japón.

• Suecia vs. Túnez.

• Bélgica vs. Egipto.

• Uruguay vs. Arabia Saudita.

• Irán vs. Nueva Zelanda.

• Irak vs. Noruega.

• Argentina vs. Argelia.

• Austria vs. Jordania.

• Inglaterra vs. Croacia.

• Ghana vs. Panamá.

• Uzbekistán vs. Colombia.

• República Checa vs. Sudáfrica.

• México vs. Corea del Sur.

• Estados Unidos vs. Australia.

• Brasil vs. Haití.

• Países Bajos vs. Suecia.

• Alemania vs. Costa de Marfil.

• España vs. Arabia Saudita.

• Nueva Zelanda vs. Egipto.

• Argentina vs. Austria.

• Noruega vs. Senegal.

• Portugal vs. Uzbekistán.

• Croacia vs. Panamá.

• Suiza vs. Canadá.

• Marruecos vs. Haití.

• Sudáfrica vs. Corea del Sur.

• Ecuador vs. Alemania.

• Japón vs. Suecia.

• Turquía vs. Estados Unidos.

• Noruega vs. Francia.

• Uruguay vs. España.

• Egipto vs. Irán.

• Inglaterra vs. Panamá.

• RD Congo vs. Uzbekistán.

• Argentina vs. Jordania.

En la etapa eliminatoria, la señal tiene asegurados:

• 6 partidos de 16avos de final.

• 4 partidos de octavos de final.

• 1 partido de cuartos de final.

• 1 semifinal.

• La final programada para el 19 de julio.

Telefe apuesta por la Selección y las principales potencias

Telefe transmitirá 32 encuentros a lo largo del Mundial. La estrategia de cobertura estará centrada en la Selección argentina y en equipos latinoamericanos y europeos de gran relevancia.

Entre los 22 encuentros confirmados para la fase de grupos aparecen:

• México vs. Sudáfrica.

• Estados Unidos vs. Paraguay.

• Brasil vs. Marruecos.

• Países Bajos vs. Japón.

• Ecuador vs. Costa de Marfil.

• Uruguay vs. Arabia Saudita.

• Argentina vs. Argelia.

• Inglaterra vs. Croacia.

• Suiza vs. Bosnia.

• Escocia vs. Marruecos.

• Alemania vs. Costa de Marfil.

• España vs. Arabia Saudita.

• Uruguay vs. Cabo Verde.

• Argentina vs. Austria.

• Portugal vs. Uzbekistán.

• Inglaterra vs. Ghana.

• Escocia vs. Brasil.

• Ecuador vs. Alemania.

• Paraguay vs. Australia.

• Noruega vs. Francia.

• Uruguay vs. España.

• Argentina vs. Jordania.

Los diez partidos restantes correspondientes a la fase eliminatoria todavía no fueron anunciados.

Disney+, ESPN y una cobertura de 30 encuentros

A través de ESPN y del plan Premium, Disney+ tendrá una cobertura de 30 partidos. La programación estará enfocada principalmente en selecciones latinoamericanas y en algunas de las principales potencias del fútbol internacional.

Entre los encuentros confirmados figuran:

• México vs. Sudáfrica.

• Costa de Marfil vs. Ecuador.

• Arabia Saudita vs. Uruguay.

• Argentina vs. Argelia.

• Uzbekistán vs. Colombia.

• Curazao vs. Ecuador.

• Uruguay vs. Cabo Verde.

• Argentina vs. Austria.

• Congo vs. Colombia.

• Ecuador vs. Alemania.

• Uruguay vs. España.

• Colombia vs. Portugal.

• Argentina vs. Jordania.

La cobertura se completará con:

• 2 partidos de 16avos de final.

• 2 partidos de octavos de final.

• 1 partido de cuartos de final.

• Las 2 semifinales.

• La final.

TV Pública y una participación más acotada

La TV Pública contará con una presencia menor dentro de la cobertura mundialista. La señal estatal transmitirá 10 partidos durante todo el torneo y, hasta el momento, únicamente confirmó los tres encuentros de la Selección argentina en la fase de grupos.

Los partidos anunciados son:

• 16 de junio: Argentina vs. Argelia.

• 22 de junio: Argentina vs. Austria.

• 27 de junio: Argentina vs. Jordania.

Las transmisiones no serán producciones propias, sino que replicarán la imagen y los relatos de DSports.

Los siete encuentros restantes correspondientes a las instancias eliminatorias todavía no fueron definidos.

Un Mundial con múltiples opciones para los hinchas

La distribución de derechos dejó configurado un escenario en el que la experiencia de los espectadores dependerá de la plataforma elegida. Mientras DSports, DGO, Paramount+, Flow y Amazon Prime Video con el canal adicional de DSports garantizan acceso a los 104 partidos del certamen, el resto de las señales ofrecerá coberturas parciales enfocadas principalmente en la Selección argentina y en los equipos de mayor atractivo internacional.

Con el inicio de la Copa del Mundo cada vez más cerca, los aficionados ya cuentan con un panorama claro sobre dónde seguir cada encuentro de una competencia que, por cantidad de participantes y partidos, será la más extensa de la historia del torneo.