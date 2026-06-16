Scaloni confirmó el equipo: Messi liderará a la Argentina en el debut ante Argelia

La espera llegó a su fin y la Selección argentina ya tiene confirmados los once futbolistas que saldrán al campo de juego para afrontar su debut en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Argelia desde las 22 horas en Kansas, en el primer compromiso correspondiente al Grupo J, con una formación que combina experiencia, jerarquía y algunas modificaciones obligadas por cuestiones físicas.

Luego de días marcados por evaluaciones médicas, molestias musculares y dudas en distintos sectores del campo de juego, el cuerpo técnico logró definir el equipo titular con el que iniciará la defensa del título mundial conquistado en Qatar 2022. La principal novedad aparece en la defensa, mientras que en ataque se mantiene la apuesta por la experiencia y el talento de Lionel Messi acompañado por Lautaro Martínez.

El debut encuentra al seleccionado argentino frente a un rival que llega con ambición y confianza, luego de que distintos integrantes de la delegación argelina manifestaran públicamente que afrontarán el encuentro sin complejos y convencidos de que pueden competir de igual a igual ante el vigente campeón del mundo.

La principal modificación en la defensa

La variante más importante dentro del equipo titular se encuentra en el lateral izquierdo. Lionel Scaloni decidió incluir desde el inicio a Facundo Medina, quien ocupará el lugar que habitualmente pertenece a Nicolás Tagliafico.

La decisión responde a una cuestión física. Tagliafico fue descartado para el estreno debido a una sobrecarga muscular en el sóleo de la pierna izquierda, situación que obligó al cuerpo técnico a buscar una alternativa para cubrir ese sector del campo.

De esta manera, Medina tendrá la responsabilidad de ocupar una posición clave dentro del sistema defensivo argentino en un partido que marcará el inicio del recorrido mundialista del equipo.

La situación de Molina y el plan del cuerpo técnico

Otro de los focos de atención estuvo puesto en el lateral derecho. Finalmente, Scaloni se inclinó por Nahuel Molina para integrar la formación inicial.

Sin embargo, el cuerpo técnico tiene previsto administrar la carga física del futbolista durante el encuentro. La planificación contempla que Molina dispute aproximadamente 60 minutos antes de ser reemplazado.

En ese contexto aparece la figura de Gonzalo Montiel, quien será una de las alternativas disponibles en el banco de suplentes. El defensor llega después de haber dejado atrás molestias musculares y se perfila como la opción elegida para ingresar durante el desarrollo del partido.

Una defensa con experiencia

La estructura defensiva se completará con una dupla central integrada por Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez. La conformación de la zaga combina perfiles complementarios y reúne a dos futbolistas que llegan al debut con experiencia internacional, intensidad en los duelos y capacidad para iniciar el juego desde el fondo.

El esquema defensivo argentino estará integrado por:

• Emiliano "Dibu" Martínez en el arco.

• Nahuel Molina en el lateral derecho.

• Cristian "Cuti" Romero como marcador central.

• Lisandro Martínez como marcador central.

• Facundo Medina en el lateral izquierdo.

La presencia de estos futbolistas representa la base sobre la cual Argentina buscará sostener el equilibrio del equipo durante el encuentro.

Un mediocampo de circulación y recorrido

En la mitad de la cancha, el cuerpo técnico apostó por una estructura orientada a la circulación de la pelota y la dinámica permanente. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández serán los encargados de aportar equilibrio, recuperación y generación de juego en el centro del campo.

A ellos se sumará Thiago Almada, quien contará con mayores libertades ofensivas para conectarse con los delanteros y buscar espacios entre líneas.

El mediocampo estará compuesto por:

• Rodrigo De Paul.

• Alexis Mac Allister.

• Enzo Fernández.

• Thiago Almada.

La intención del cuerpo técnico es que esta estructura permita combinar posesión, movilidad y profundidad en los ataques.

Messi y Lautaro, la dupla elegida para el ataque

En la ofensiva, todas las miradas estarán puestas nuevamente en Lionel Messi. El capitán argentino será titular y afrontará un nuevo desafío mundialista, convirtiéndose en protagonista de su sexto Mundial. Su presencia representa la principal referencia futbolística y emocional del equipo dirigido por Scaloni.

Junto a él estará Lautaro Martínez, quien finalmente se quedó con el lugar en el ataque y superó en la consideración del entrenador a Julián Álvarez para este primer compromiso.

La dupla ofensiva buscará liderar a una Selección que pretende comenzar su participación con una victoria y dar el primer paso en la defensa del título obtenido en Qatar.

El once confirmado para el debut

Con todas las decisiones tomadas, la formación titular de Argentina para enfrentar a Argelia será la siguiente:

• Emiliano "Dibu" Martínez.

• Nahuel Molina.

• Cristian "Cuti" Romero.

• Lisandro Martínez.

• Facundo Medina.

• Rodrigo De Paul.

• Alexis Mac Allister.

• Enzo Fernández.

• Thiago Almada.

• Lionel Messi.

• Lautaro Martínez.

Este será el equipo elegido por Lionel Scaloni para salir al campo de juego en Kansas y afrontar el primer desafío mundialista.

El comienzo de la defensa del título

La Selección argentina llega a este estreno después de una preparación que estuvo atravesada por distintas incertidumbres vinculadas al estado físico de varios futbolistas. Estudios médicos, molestias musculares y evaluaciones de último momento obligaron al cuerpo técnico a trabajar hasta los días previos al debut para definir la formación.

Pese a ese escenario, Scaloni logró consolidar un equipo competitivo para afrontar el inicio del torneo. Del otro lado estará una selección argelina que llega con la intención de protagonizar una de las sorpresas del Mundial y que ya manifestó públicamente su confianza para enfrentar al conjunto liderado por Messi.

Con el equipo confirmado y el debut a pocas horas de comenzar, Argentina pondrá en marcha un nuevo sueño mundialista con el objetivo de iniciar de la mejor manera la defensa de la corona conquistada en Qatar 2022.