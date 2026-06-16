Francia con el pie derecho en el Mundial: venció a Senegal en un duro debut

La selección de Francia inició su camino en el Mundial 2026 con una victoria ante Senegal en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo I. En un partido disputado en Nueva Jersey, el conjunto dirigido por Didier Deschamps logró imponerse por 3-1 en un debut que exigió esfuerzo y concentración frente a un adversario que presentó resistencia durante gran parte del encuentro.

El seleccionado francés llegó a la competencia señalado como uno de los principales candidatos a conquistar la Copa del Mundo. Con una plantilla de jerarquía y figuras de primer nivel internacional, el conjunto galo asumió el compromiso de comenzar el torneo con un resultado positivo y terminó cumpliendo ese objetivo.

Sin embargo, el desarrollo del encuentro mostró que Senegal no sería un rival sencillo. El conjunto africano logró competir de igual a igual durante largos pasajes del partido y generó situaciones que pudieron modificar el rumbo de la historia.

Un primer tiempo equilibrado

Desde el inicio del encuentro, Francia intentó asumir el protagonismo mediante la posesión de la pelota. El equipo de Didier Deschamps manejó el balón durante buena parte del primer tiempo, aunque encontró dificultades para profundizar sus ataques y generar peligro constante en los últimos metros del campo.

La circulación francesa no siempre logró traducirse en situaciones claras frente al arco rival. Mientras tanto, Senegal encontró espacios para responder mediante transiciones rápidas y ataques directos. La primera ocasión realmente peligrosa del partido llegó a los 25 minutos de la etapa inicial. Nico Jackson encabezó un contraataque veloz y sacó un remate de zurda que estuvo muy cerca de abrir el marcador. El disparo impactó en el palo y luego rebotó en el arquero Mike Maignan, generando una de las acciones más destacadas del primer tiempo.

El conjunto africano volvió a inquietar sobre el cierre de la primera mitad. En la última jugada antes del descanso, Ismaïla Sarr tuvo una oportunidad clara para convertir, pero su definición terminó por encima del travesaño.

De esta manera, ambos equipos se fueron al entretiempo sin goles, aunque con la sensación de que Senegal había conseguido poner en aprietos a uno de los candidatos al título.

Francia encontró los espacios y golpeó en el momento justo

La segunda mitad mostró una versión más sólida del conjunto francés. A partir de una mayor tenencia de balón y de la precisión en los pases filtrados, el equipo europeo comenzó a instalarse con mayor frecuencia en terreno rival.

Con el correr de los minutos, Francia logró transformar su dominio territorial en situaciones concretas de gol. El desequilibrio llegó a los 21 minutos del complemento.

En esa acción, Michael Olise encontró un espacio entre líneas y habilitó a Kylian Mbappé. El delantero francés aprovechó la asistencia y definió con precisión ante la salida de Mendy para establecer el 1-0.

El tanto modificó el desarrollo del encuentro y permitió que Francia manejara con mayor tranquilidad el tramo final del partido.

Barcola amplió la ventaja y Mbappé selló la victoria

Cuando el partido ingresaba en sus últimos minutos, Francia consiguió ampliar la diferencia. A los 40 minutos del segundo tiempo apareció Bradley Barcola, quien había ingresado desde el banco de suplentes. El atacante resolvió la jugada con gran calidad técnica y definió por encima del ex arquero del Chelsea para marcar el 2-0.

El encuentro parecía encaminado hacia un cierre tranquilo para los europeos, pero Senegal reaccionó en tiempo de descuento y volvió a meterse en partido.

A los 50 minutos, Ibrahima Mbaye logró descontar para el conjunto africano con una destacada definición que estableció el 2-1 y renovó la expectativa de una posible remontada en los instantes finales.

Sin embargo, la respuesta francesa fue inmediata. Tan solo un minuto después, Kylian Mbappé volvió a hacerse presente en el marcador. La figura del Real Madrid sacó un potente remate desde fuera del área y convirtió un gol que terminó sentenciando definitivamente el resultado.

Los protagonistas del triunfo francés

El resultado final dejó como principales figuras del encuentro a varios jugadores del conjunto dirigido por Didier Deschamps. Los autores de los goles fueron:

Kylian Mbappé: dos goles.

dos goles. Bradley Barcola: un gol.

un gol. Ibrahima Mbaye: autor del descuento para Senegal.

También tuvieron participación destacada:

Michael Olise , quien asistió a Mbappé en el primer gol francés.

, quien asistió a Mbappé en el primer gol francés. Mike Maignan , protagonista de una intervención clave durante la primera etapa.

, protagonista de una intervención clave durante la primera etapa. Nico Jackson e Ismaïla Sarr, quienes generaron las principales ocasiones de peligro para Senegal.

Un comienzo alentador en el Grupo I

Con esta victoria por 3-1 en Nueva Jersey, Francia sumó sus primeros tres puntos en el Grupo I y comenzó el Mundial 2026 con una actuación que le permitió cumplir el objetivo principal del debut: ganar.

Aunque el conjunto galo debió afrontar momentos de dificultad frente a un Senegal competitivo y peligroso, terminó imponiendo su jerarquía individual y colectiva en los instantes decisivos del encuentro.

La actuación de Kylian Mbappé, autor de dos goles, resultó determinante para destrabar el partido y asegurar una victoria que refuerza las expectativas que acompañan a Francia desde antes del inicio de la Copa del Mundo. El equipo de Didier Deschamps arrancó con el pie derecho y dejó en claro que buscará ser protagonista en la lucha por el título mundial.