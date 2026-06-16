Las desafiantes declaraciones de los referentes de Argelia antes del debut ante Argentina

La cuenta regresiva para el debut de la Argentina y Argelia en el Mundial 2026 transita sus últimas horas y, en la previa del encuentro que se disputará en Kansas City, el seleccionado africano lanzó un mensaje contundente. Tanto jugadores como integrantes del cuerpo técnico remarcaron que afrontarán el compromiso con respeto por el vigente campeón del mundo, pero convencidos de que tienen posibilidades concretas de imponerse.

Lejos de mostrarse intimidados por la jerarquía del rival, desde la delegación argelina insistieron en que llegan a la Copa del Mundo con confianza, respaldados por una preparación que consideran positiva y con la ambición de comenzar el torneo sumando una victoria.

Belghali: confianza plena frente al campeón del mundo

Uno de los futbolistas que expresó con mayor claridad la postura del plantel fue Rafik Belghali. El lateral de 24 años, que actualmente milita en el Hellas Verona, habló antes de emprender viaje hacia Estados Unidos y dejó definiciones que rápidamente captaron la atención en la previa del encuentro.

En declaraciones al medio argelino DzFoot, el defensor minimizó cualquier aspecto emocional relacionado con la jerarquía del adversario y sostuvo que la preparación del partido debe realizarse de la misma manera que ante cualquier otro seleccionado.

"Es un equipo como cualquier otro y tenemos que prepararlo como un equipo como cualquier otro", aseguró Belghali al referirse a la Argentina.

Sus palabras reflejan la confianza con la que el conjunto africano afronta el desafío. Para el futbolista, el hecho de enfrentarse al campeón del mundo no modifica la convicción interna del grupo ni altera los objetivos planteados para el debut.

"Tenemos todas las habilidades para ganar"

Belghali fue todavía más allá al analizar las posibilidades de Argelia en el partido inaugural. El lateral aseguró que el equipo cuenta con las herramientas necesarias para competir y quedarse con los tres puntos.

"Vamos a hacer todo lo posible para ganar. No es por Argentina que debamos tener miedo. Tenemos todas las habilidades para ganar el partido", afirmó.

La declaración resume el espíritu con el que el seleccionado africano encara su participación mundialista. En ningún momento el defensor planteó una postura conservadora o resignada frente a la dificultad del compromiso. Por el contrario, insistió en que el grupo llega fortalecido tras las semanas previas de preparación.

Además, destacó el ambiente que se vive dentro del plantel y el trabajo realizado antes del inicio de la competencia. "Nos hemos preparado bien, el ambiente es realmente bueno, el grupo lo está haciendo bien, estamos entrenando duro y vamos a hacerlo bien", señaló.

Las palabras del defensor permiten observar un escenario de optimismo dentro de la delegación argelina, que considera que el trabajo realizado durante la preparación le brinda argumentos para afrontar con confianza uno de los compromisos más exigentes de la fase de grupos.

Petkovic mantiene la misma línea

La postura expresada por los jugadores encuentra respaldo en el entrenador Vladimir Petkovic. El técnico bosnio coincidió con el mensaje transmitido por Belghali y dejó en claro que su equipo no viajó al Mundial con un papel secundario.

Durante una conferencia de prensa realizada en Kansas City, Petkovic reconoció la categoría de la selección argentina y recordó su condición de campeona del mundo vigente. Sin embargo, aclaró que eso no modifica las aspiraciones de su equipo.

"Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes", afirmó.

La declaración del entrenador refleja un equilibrio entre el reconocimiento hacia el rival y la confianza en las posibilidades propias. Petkovic evitó cualquier mensaje de inferioridad y sostuvo que el objetivo principal es competir al máximo nivel.

Ambición y realismo como pilares

Al profundizar sobre las expectativas de Argelia en el torneo, el entrenador explicó que la ambición debe convivir con una evaluación realista de los desafíos que presenta una Copa del Mundo.

Según expresó, el equipo tiene condiciones para enfrentarse a selecciones de primer nivel siempre que cada futbolista alcance su mejor rendimiento. "Somos ambiciosos, pero también realistas. Sabemos que podemos competir contra grandes equipos y que, cuando cada jugador da lo mejor de sí, tenemos opciones de obtener buenos resultados", explicó.

Entre los conceptos destacados por Petkovic aparecen:

• La necesidad de competir al máximo nivel.

• La convicción de que pueden enfrentar a equipos de jerarquía.

• La importancia del rendimiento individual dentro del funcionamiento colectivo.

• La búsqueda de resultados positivos desde el primer partido.

Sin un plan especial para Lionel Messi

Otro de los temas abordados por el entrenador estuvo relacionado con Lionel Messi. Consultado acerca de una posible estrategia específica para neutralizar al capitán argentino, Petkovic descartó la existencia de un plan especial enfocado exclusivamente en el astro albiceleste.

El técnico explicó que su atención está puesta en la preparación integral del equipo y en el aprovechamiento de cada instancia previa al partido.

"Debemos afrontar un partido a la vez, una sesión de entrenamiento a la vez. Lo importante es sacar el máximo provecho de cada momento", sostuvo.

La clave estará en la preparación mental

En el tramo final de sus declaraciones, Petkovic enfatizó que el aspecto mental será determinante para afrontar un desafío de semejante magnitud. Según indicó, el equipo debe llegar preparado no solo desde lo físico sino también desde lo psicológico para responder a las exigencias del encuentro.

"Debemos estar preparados física y mentalmente. Tenemos que anticipar lo que puede ocurrir en el partido y actuar de manera proactiva, no solamente reaccionar ante las circunstancias", concluyó.

De esta manera, a pocas horas del debut en el Mundial 2026, Argelia dejó expuesta una postura firme y desafiante. Tanto Rafik Belghali como Vladimir Petkovic coincidieron en transmitir un mensaje de confianza, ambición y competitividad frente a una Argentina que llega con el peso de ser el campeón del mundo vigente. El escenario está planteado y el conjunto africano ya dejó en claro que no piensa asumir un rol secundario en su estreno mundialista.