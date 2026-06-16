Llegó el día: Argentina inicia hoy la defensa del título mundial ante Argelia

La espera terminó para la Selección argentina. Este martes comenzará oficialmente la defensa del título conquistado en la Copa del Mundo de 2022, cuando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Argelia en su debut en el Mundial 2026.

El encuentro se disputará desde las 22 horas de Argentina en el imponente Arrowhead Stadium de Kansas, escenario elegido para el estreno del vigente campeón del mundo en una nueva edición del torneo más importante del fútbol internacional.

La expectativa es máxima entre los aficionados argentinos, que ven en este partido el primer paso de un recorrido que buscará reeditar los éxitos alcanzados en la última cita mundialista. La presencia de Lionel Messi vuelve a convertirse en uno de los grandes atractivos de la competencia, en una selección que inicia una nueva defensa de la corona obtenida cuatro años atrás.

La jornada estuvo precedida por un importante acompañamiento de los hinchas argentinos, quienes protagonizaron un multitudinario banderazo en Kansas para respaldar al equipo antes de su estreno.

Un rival inédito en la historia de los Mundiales

El sorteo determinó que el primer adversario de Argentina sea Argelia, una selección conocida internacionalmente como "Les Fennecs" o "Los Zorros del Desierto".

Se trata de un enfrentamiento con una particularidad destacada: será la primera vez que ambas selecciones se crucen en el marco de una Copa del Mundo. La ausencia de antecedentes mundialistas entre ambos equipos agrega un componente especial al partido, ya que inaugura una historia completamente nueva dentro del torneo.

Sin embargo, aunque no existen enfrentamientos oficiales previos en Mundiales, los aficionados recuerdan un encuentro disputado hace casi dos décadas entre ambas selecciones, un partido que quedó en la memoria por el espectáculo ofrecido por los protagonistas.

Ahora, el contexto es diferente y el escenario es el máximo certamen del fútbol internacional, donde cada punto adquiere un valor determinante para las aspiraciones de los equipos.

El regreso de Argelia a la máxima competencia

La selección africana vuelve a participar en una Copa del Mundo después de haber estado ausente en las últimas ediciones del torneo. Este regreso se produce con una plantilla renovada que combina experiencia adquirida en el fútbol europeo con una propuesta táctica actualizada.

La renovación del equipo aparece como uno de los principales rasgos de una selección que intentará convertirse en una de las sorpresas de la competencia.

Según la información analizada por el cuerpo técnico argentino, el conjunto dirigido por el entrenador bosnio Vladimir Petkovic desarrolla un estilo de juego basado en transiciones rápidas y en un ataque con múltiples variantes ofensivas.

Ese perfil futbolístico obliga a la selección argentina a extremar la preparación y el estudio de un rival que, más allá de no figurar entre los habituales candidatos al título, llega al torneo con una propuesta competitiva que demanda atención.

El trabajo de Scaloni y la preparación para el debut

En la previa del encuentro, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni concentró buena parte de sus esfuerzos en el análisis del seleccionado argelino.

La preparación no se limitó únicamente al estado físico y futbolístico de los jugadores argentinos, sino también al estudio detallado de las características del rival.

El objetivo del cuerpo técnico es afrontar el debut con el mayor nivel de información posible para minimizar riesgos y potenciar las fortalezas del equipo campeón del mundo.

La historia de los debuts argentinos en los Mundiales

La presentación frente a Argelia marcará además un nuevo capítulo dentro de la extensa historia mundialista de la Selección argentina.

La participación en el Mundial 2026 representa la decimonovena presencia de Argentina en una Copa del Mundo, consolidando una trayectoria que la ubica entre las selecciones con mayor tradición dentro del torneo. A lo largo de su historia, el seleccionado nacional logró consagrarse campeón en tres oportunidades:

Mundial de 1978.

Mundial de 1986.

Mundial de 2022.

Ahora, el conjunto albiceleste intentará iniciar con éxito una nueva campaña, con el desafío adicional que implica defender la condición de campeón vigente.

Los detalles del encuentro

El partido contará con una organización arbitral de primer nivel para controlar el desarrollo del juego. El árbitro principal será el polaco Szymon Marciniak, mientras que su compatriota Tomasz Kwiatkowski tendrá a su cargo las funciones vinculadas al sistema VAR.

Datos principales del encuentro:

Partido: Argentina vs. Argelia.

Competencia: Mundial 2026.

Fecha: Martes 16 de junio.

Hora: 22:00 (Argentina).

Estadio: Arrowhead Stadium.

Ciudad: Kansas.

Director técnico de Argentina: Lionel Scaloni.

Director técnico de Argelia: Vladimir Petkovic.

Árbitro: Szymon Marciniak.

VAR: Tomasz Kwiatkowski.

Transmisión: Cadena 3 Argentina.

El primer paso en la defensa del título

La presentación ante Argelia representa mucho más que un simple partido inaugural. Para Argentina significa el comienzo de la defensa de una conquista histórica y el inicio de una nueva ilusión mundialista.

Con Lionel Messi nuevamente como uno de los grandes referentes del plantel, con Lionel Scaloni al frente del proyecto deportivo y con miles de hinchas acompañando desde las tribunas y distintas partes del mundo, la selección nacional buscará comenzar con el pie derecho su participación en el Mundial 2026.

El desafío inicial tendrá lugar en Kansas, frente a un rival que regresa a la máxima competencia internacional con energías renovadas y que intentará sorprender al campeón vigente. Allí comenzará a escribirse el primer capítulo de una nueva historia mundialista para la Selección argentina.