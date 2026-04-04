Con un gol de Messi, Inter Miami empató con Austin FC en la inauguración de su estadio

El Inter Miami inauguró este sábado su flamante Nu Stadium, la nueva casa de Lionel Messi y compañía. El debut fue en un partido frente al Austin FC por la sexta fecha de la MLS, el cual terminó empatado 2-2.

El equipo de Javier Mascherano fue sorprendido por su rival con un gol tempranero: el brasileño Guilherme Biro abrió el marcador a los seis minutos de juego y le frustró la posibilidad a las Garzas de festejar el primer tanto en la historia del nuevo recinto.

Fue cuestión de cuatro minutos para que el Inter Miami llegara al empate. Con un fuerte remate de cabeza, Lionel Messi fue autor del primer gol de su equipo en el Nu Stadium y volvió a poner a los suyos a tiro en el encuentro.

En el segundo tiempo, Jayden Nelson hizo el 2-1 y le devolvió al ventaja al Austin FC en el compromiso, pero Luis Suárez anotó el 2-2 definitivo que repartió puntos en Florida.