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Mundial 2026

Con un golazo de Messi, la Selección argentina le gana a Argelia

Los dirigidos por Scaloni disputan su primer partido en la fase de grupos. El encuentro se lleva a cabo en el estadio de Kansas City y es dirigido por el árbitro polaco Szymon Marciniak.

16 Junio de 2026 22.16

La Argentina debuta este martes en el Mundial 2026 cuando se enfrente con Argelia, con la intención de no sufrir como les viene pasando en los últimos partidos de estreno a las selecciones que llegan como campeonas del mundo.

En las últimas décadas, los vigentes campeones del mundo sufrieron muchísimo en sus partidos inaugurales, con derrotas insólitas y eliminaciones muy tempraneras.

El seleccionado nacional formará con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Así, Scaloni tendrá la opción de, acorde al transcurso del partido, mutar el esquema de la formación titular: puede pararse como un 4-3-3, 4-4-2 o 4-3-1-2.

FORMACIONES

Argentina: Emiliano Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi, Rayan Ait-Nouri; Tarifas Chaibi, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. DT: Vladimir Petkovic.

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Mundial 2026 Selección Argentina

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