Con Lionel Messi, el Inter Miami busca recuperarse ante New York City FC

Inter Miami afrontará este domingo un compromiso determinante cuando visite a New York City FC por la quinta semana de la Major League Soccer. El encuentro se disputará desde las 14 (hora de la Argentina) en el Yankee Stadium.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano llega a este partido con la necesidad de recomponerse tras una reciente frustración internacional. La eliminación en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf frente a Nashville SC marcó un punto de inflexión en la temporada.

El golpe de la Concachampions y sus consecuencias

El recorrido internacional de Inter Miami se vio interrumpido antes de lo esperado. La serie ante Nashville SC dejó un saldo adverso que condiciona el presente del equipo:

Empate 0-0 en el partido de ida

Empate 1-1 en la vuelta , disputada en Miami

, disputada en Miami Eliminación por la vigencia del gol de visitante

Este resultado permitió al conjunto de Tennessee avanzar a los cuartos de final, mientras que Inter Miami quedó fuera de una competencia que representaba uno de sus grandes objetivos.

El contexto de la eliminación adquiere mayor relevancia si se considera que el club aspiraba a consolidarse a nivel internacional enfrentando a equipos como Cruz Azul, Rayados de Monterrey y América.

La salida temprana obliga a postergar ese objetivo, al menos por una temporada más, y redirigir el foco hacia la competencia doméstica.

El presente en la MLS: posiciones y rendimiento

En el ámbito local, Inter Miami mantiene una posición competitiva dentro de la Conferencia Este:

3° puesto en la tabla

7 puntos acumulados

Balance de: 2 triunfos 1 empate 1 derrota



Sin embargo, el desafío inmediato será de alta exigencia, ya que enfrente estará el líder del campeonato. Por su parte, New York City FC llega en un momento sólido. Es líder de la Conferencia Este, suma 10 puntos y está invicto en la temporada.

El equipo neoyorquino buscará consolidar su posición en la cima y aprovechar el momento anímico de su rival.

Messi, titular y eje del equipo

Todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien será titular y capitán de Inter Miami. Su presencia representa un factor determinante tanto en lo futbolístico como en el impacto mediático del encuentro.

El equipo se apoyará en su figura para revertir la imagen dejada tras la eliminación internacional y recuperar confianza en la MLS.

El conjunto dirigido por Mascherano saldría al campo con el siguiente once inicial:

Arquero: Dayne St. Clair

Dayne St. Clair Defensores: Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Noah Allen

Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Noah Allen Mediocampistas: Yannick Bright, David Ayala

Yannick Bright, David Ayala Delanteros y ofensivos: Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia, Germán Berterame

Este esquema refleja la apuesta por una estructura ofensiva con Messi como eje creativo.

El encuentro presenta una serie de datos relevantes para los espectadores:

Hora en Argentina: 14:00

14:00 TV: Apple TV

Apple TV Árbitro: Armando Villarreal

Armando Villarreal Estadio: Yankee Stadium

Horarios en distintos países: