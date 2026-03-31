Con Messi desde el arranque, Argentina cierra su preparación ante Zambia

La Selección argentina afrontará este martes su último compromiso en el país antes del inicio del Mundial 2026, cuando reciba a Zambia en un amistoso internacional que marcará el cierre de la actividad albiceleste en esta fecha FIFA.

El encuentro está programado para las 20:30 y se disputará en La Bombonera, escenario elegido para esta despedida previa a la máxima cita en Estados Unidos, Canadá y México 2026. La expectativa en torno al partido creció de manera inmediata por una confirmación central: Lionel Messi será titular.

La presencia del capitán desde el inicio representa la principal noticia para los hinchas, especialmente por tratarse de la última prueba formal antes del Mundial, una instancia que el propio cuerpo técnico considera decisiva para ajustar detalles y recuperar sensaciones futbolísticas.

Scaloni apuesta por los habituales titulares

La confirmación llegó de boca del propio Lionel Scaloni, quien en la conferencia previa al partido dejó en claro que pondrá en cancha a la mayoría de los nombres habituales.

"Van a jugar la mayoría de los que conocemos porque es la última prueba. Una vez que vayan pasando los minutos, se vendrán los cambios para ver a los chicos... Nosotros tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad", sostuvo el entrenador.

La declaración del DT deja expuesto el doble objetivo del amistoso: por un lado, consolidar una base de titulares con Messi como eje, y por otro, darles minutos a futbolistas jóvenes que todavía buscan afirmarse de cara a la lista definitiva.

Entre los posibles once iniciales aparecen:

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Rodrigo De Paul

Thiago Almada

Lionel Messi

Julián Álvarez

La necesidad de mejorar tras Mauritania

Más allá de la expectativa por ver a Messi desde el arranque, el partido ante Zambia llega atravesado por una necesidad futbolística concreta: mejorar la imagen que dejó el 2-1 frente a Mauritania.

En aquel encuentro, Argentina logró imponerse con los goles de Enzo Fernández y Nico Paz, mientras que el descuento africano llegó a través de Jordan Lefort, en un cierre que dejó sensaciones ambiguas pese al resultado favorable.

El rendimiento fue considerado flojo y generó autocrítica dentro del cuerpo técnico, por lo que este amistoso aparece como una oportunidad directa para mostrar una versión más convincente antes del viaje mundialista.

La presencia de varios titulares habituales responde justamente a esa intención: recuperar intensidad, funcionamiento y confianza colectiva en la despedida frente al público argentino.

El último paso antes del Grupo J

Tras este encuentro, la Selección ya no volverá a jugar hasta el inicio del Mundial 2026, donde integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. De este modo, el duelo ante Zambia adquiere un valor simbólico y competitivo especial: será la última postal de la Scaloneta en casa antes del desafío mundialista.

En una Bombonera que promete acompañar con clima de fiesta, la escena tendrá un protagonista excluyente: Lionel Messi desde el inicio, liderando una noche que buscará combinar despedida, ensayo final y recuperación futbolística en la antesala del torneo más importante del planeta.