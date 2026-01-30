Inter Miami de Messi enfrenta a Atlético Nacional en Medellín por su gira sudamericana

El Inter Miami de Lionel Messi disputará este sábado su segundo amistoso de la gira por Sudamérica, cuando enfrente a Atlético Nacional de Colombia en Medellín, en un encuentro promocionado como el "Partido de la Historia".

El partido se jugará desde las 19 horas (horario argentino) en el estadio Atanasio Girardot y podrá verse en vivo a través de Disney+, con expectativa también entre los fanáticos argentinos, incluidos los seguidores del interior del país y de provincias como Catamarca, donde la figura de Messi mantiene una enorme vigencia.

El conjunto estadounidense llega al compromiso luego de caer 3 a 0 ante Alianza Lima, en Perú, en el inicio de la serie de amistosos internacionales. En ese encuentro, el capitán argentino disputó 60 minutos.

Atlético Nacional, en tanto, atraviesa un presente diferente, ya que se encuentra en plena competencia oficial. El equipo colombiano viene de golear 4 a 0 a Boyacá Chicó en la primera fecha de la liga local y, además, reprogramó uno de sus compromisos para volver a jugar el próximo miércoles por el torneo doméstico.

Posibles formaciones

Inter Miami:

Sayne St. Clair; Ian Fray, Maxi Falcón, Noah Allen, Facundo Mura; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez, Mateo Silvetti.

DT: Javier Mascherano.

Atlético Nacional:

David Ospina; Milton Casco, William Tesillo, Andrés Román, Simón García; Juan Zapata, Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, Juan Rengifo; Marlos Moreno, Dairon Asprilla.

DT: Diego Arias.

La agenda de la pretemporada del Inter Miami

Inter Miami CF 0-3 Alianza Lima

Inter Miami CF vs. Atlético Nacional | sábado 31 de enero de 2026, 19 hs, Medellín

Inter Miami CF vs. Barcelona de Guayaquil | sábado 7 de febrero de 2026, 21 hs, Guayaquil

Todos los horarios corresponden a la Argentina.