El "Lobo" de Valle Viejo venció 3-1 a Infernales y sumó su cuarto triunfo seguido

En una noche de gran intensidad deportiva, Ateneo Mariano Moreno demostró su jerarquía en la Liga Nacional Argentina de Vóley. El conjunto chacarero logró una victoria fundamental como visitante al derrotar a Infernales de Salta, consolidando su ascenso en la tabla de posiciones tras una reacción táctica y anímica impecable.

El inicio del encuentro fue esquivo para el conjunto de Valle Viejo, que cedió el primer parcial ante la presión del equipo local. No obstante, el equipo conducido por Gastón Peluffo logró reaccionar con carácter para dar vuelta el marcador con parciales de:

25-22 (Primer set para Infernales)

(Primer set para Infernales) 20-25

15-25

24-26 (Cierre definitivo para Ateneo)

Cuatro victorias y la mira en el domingo

Con este resultado, el "Lobo" alcanzó su cuarta victoria consecutiva, rendimiento que lo sostiene firmemente en el cuarto lugar de la tabla. El plantel no tiene descanso, ya que la revancha se disputará este domingo 1 de febrero en el estadio Polideportivo Capital, donde Ateneo intentará reafirmar su excelente presente ante su público.