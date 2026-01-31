Torneo Apertura: ¿cuáles son los equipos que se disputan hoy?

El Torneo Apertura 2026 acelera su marcha con una cartelera sabatina de alto impacto que promete reconfigurar las posiciones en ambas zonas. Con cuatro enfrentamientos programados, la actividad comenzará en el Bajo Flores y se extenderá hasta la medianoche con duelos estratégicos que pondrán a prueba las aspiraciones de candidatos y necesitados por igual.

El puntapié inicial: San Lorenzo busca regularidad

A las 17:30, el Estadio Pedro Bidegain será el escenario del choque entre San Lorenzo y Central Córdoba de Santiago del Estero, válido por la Zona A. El equipo dirigido por Damián Ayude atraviesa un inicio de temporada con altibajos: tras debutar con derrota ante Lanús, logró redimirse con un triunfo por la mínima ante Gimnasia de Mendoza gracias a un tanto de Diego Herazo. La gran expectativa radica en la puesta a punto de sus seis refuerzos, incluyendo la reciente llegada de Luciano Vietto.

Por su parte, el "Ferroviario" de Lucas Pusineri llega urgido de resultados. Tras una caída en el debut y un empate sin goles en su última presentación, el conjunto santiagueño necesita sumar de a tres para abandonar el fondo de la tabla.

Alineaciones probables:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello.

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Ezequiel Naya.

Choque de candidatos en el Mario Alberto Kempes

A las 22:00, la atención se trasladará a Córdoba, donde Talleres recibirá a Platense. El elenco de Carlos Tevez, que viene de caer ante Vélez, buscará apoyarse en el olfato goleador de Ronaldo Martínez (exjugador del Calamar). En la vereda opuesta, el Platense de Walter Zunino se mantiene invicto tras vencer a Instituto y ha reforzado su última línea con la incorporación de Víctor Cuesta.

TV: TNT Sports.

TNT Sports. Árbitro: Andrés Gariano.

Andrés Gariano. Talleres: Herrera; Schott, Catalán, Palomino, Báez; Galarza, Río o Sforza, Ortegoza, Baroni; Depietri o Angulo y Ronaldo Martínez.

Herrera; Schott, Catalán, Palomino, Báez; Galarza, Río o Sforza, Ortegoza, Baroni; Depietri o Angulo y Ronaldo Martínez. Platense: Borgogno; Saborido, Vázquez, Raggio, Silva; Amarfil, Bussio; Mainero, Zapiola, Gauto; Leonardo Heredia.

Tucumán vs. Huracán

Simultáneamente, a las 22:00, el Estadio Monumental José Fierro albergará el duelo entre Atlético Tucumán y Huracán por el Grupo B. Ambos conjuntos comparten un presente preocupante: aún no han logrado ganar en lo que va del certamen. El regreso de Diego Martínez al mando del "Globo" no ha sido el esperado tras sumar apenas un punto de seis posibles, una realidad idéntica a la que atraviesa el "Decano", que viene de empatar sin goles ante Central Córdoba. El encuentro será dirigido por Felipe Viola y televisado por ESPN Premium.