Con los refuerzos y sin Aníbal Moreno: los convocados de River para jugar ante Gimnasia

River Plate afrontará este miércoles un compromiso clave por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, con el objetivo de dejar atrás la derrota sufrida en el estreno del certamen y comenzar a sumar sus primeros puntos en la competencia.

Desde las 19.15 horas, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, escenario conocido popularmente como El Bosque, en lo que será la primera presentación del Millonario fuera de casa en el campeonato.

Mientras define la formación inicial para afrontar el encuentro en La Plata, el entrenador confirmó la lista de futbolistas convocados para este compromiso, una nómina que mantiene prácticamente la misma base utilizada en el debut frente a Barracas Central y que presenta una única modificación.

La principal novedad: Aníbal Moreno fuera

La principal ausencia en la lista de convocados es la de Aníbal Moreno, quien no podrá formar parte del encuentro debido a que se resintió de su lesión de rodilla.

El mediocampista es la única modificación respecto de la convocatoria utilizada en el debut del Torneo Clausura. Con su baja, Eduardo Coudet confeccionó una lista integrada por 21 futbolistas, manteniendo al resto de los jugadores que habían sido convocados para enfrentar a Barracas Central.

De esta manera, el entrenador decidió sostener prácticamente la totalidad del grupo con el que inició el campeonato, aunque deberá reorganizar el mediocampo para suplir la ausencia de Moreno.

Coudet podrá estar en el banco de suplentes

Otra de las novedades que rodean al encuentro tiene como protagonista al entrenador de River. Luego de haber recibido dos fechas de suspensión como consecuencia de su expulsión durante la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, Eduardo Coudet finalmente podrá estar presente en el estadio para dirigir al equipo.

La posibilidad de ocupar el banco de suplentes se debe a que la AFA consideró cumplida la sanción, por lo que el entrenador acompañará al plantel durante el compromiso correspondiente a la segunda jornada del campeonato.

Su presencia representa una diferencia respecto de lo que se esperaba inicialmente, ya que la sanción había generado incertidumbre sobre su participación en este partido.

La formación que analiza el entrenador

Con la convocatoria ya confirmada, el cuerpo técnico continúa trabajando en la definición del equipo titular que buscará la recuperación frente a Gimnasia.

De acuerdo con la planificación de Eduardo Coudet, la probable formación de River estaría integrada por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri o Fausto Vera, Lucas Silva, Lautaro Pereyra, Tomás Galván; Ángel Correa, Facundo Colidio o Rafael Santos Borré.

La principal incógnita del equipo pasa por dos posiciones, donde el entrenador todavía mantiene alternativas para definir quiénes serán los titulares.

Por un lado, resta resolver si el mediocampo contará con Mauro Arambarri o Fausto Vera. Por otro, en el ataque la disputa por un lugar se mantiene entre Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.

Un partido importante para comenzar a sumar

El compromiso frente a Gimnasia representa una oportunidad para que River pueda revertir el inicio adverso del campeonato. Luego del traspié frente a Barracas Central, el conjunto de Núñez intentará conseguir sus primeros puntos en el Torneo Clausura 2026 en un escenario exigente y en condición de visitante.

Además de la necesidad de sumar, el encuentro servirá para observar nuevamente al plantel conformado por el entrenador, que mantiene la base de futbolistas convocados en el estreno del certamen. Con excepción de Aníbal Moreno, todos los jugadores que integraron la convocatoria anterior vuelven a formar parte de la nómina para este compromiso.

El escenario del encuentro

El partido correspondiente a la segunda fecha del campeonato se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, ubicado en la ciudad de La Plata.

Conocido como El Bosque, el estadio será el escenario del primer encuentro de River fuera de su casa en el Torneo Clausura 2026.

El inicio del partido está previsto para las 19.15 horas, momento en el que el equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará comenzar a cambiar el rumbo tras el resultado adverso del debut.