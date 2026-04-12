Con regresos clave, la lista de River para el clásico de hoy ante Racing

Apenas cuatro días después del empate ante Blooming en Santa Cruz de la Sierra, y con el compromiso internacional frente a Carabobo ya asomando en el horizonte inmediato, River se prepara para afrontar uno de los partidos más demandantes de su cargado mes de abril: el clásico ante Racing en el Cilindro de Avellaneda.

En este contexto de alta exigencia física y futbolística, Eduardo Coudet delineó una lista de concentrados atravesada por la rotación, la administración de cargas y la recuperación de futbolistas importantes. La gran noticia para el entrenador pasa por los regresos de Marcos Acuña y Maxi Salas, dos piezas que vuelven a estar disponibles en un momento sensible de la temporada.

La misión no será menor: River intentará sostener su nivel competitivo en un tramo en el que cada partido exige respuestas inmediatas, tanto por el torneo local como por el frente internacional.

Acuña y Salas, regresos que oxigenan al equipo

El regreso de Marcos Acuña representa una variante de peso para la estructura del equipo. El lateral izquierdo dejó atrás su suspensión por acumulación de amarillas, además de haber estado out ante Blooming por suspensión CONMEBOL, y quedó en condiciones de volver al once, incluso con grandes chances de ser titular desde el arranque.

Su presencia le devuelve a Coudet una opción confiable en una zona donde el desgaste empieza a sentirse, producto de la acumulación de encuentros en pocos días.

A su vez, también reaparece Maxi Salas, quien cumplió la primera de las dos fechas de suspensión en la Sudamericana. Su reintegración le permite al entrenador recuperar una alternativa ofensiva importante para un partido que demandará intensidad y peso en los últimos metros.

La irrupción juvenil y las variantes defensivas

Entre las novedades más destacadas también aparece la primera convocatoria de Tobías Ramírez en el torneo local. El juvenil, con capacidad para desempeñarse como segundo marcador central, se presenta como una alternativa interesante en defensa y empieza a ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico.

La oportunidad se abre en parte por la ausencia de Lautaro Rivero, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras haber llegado a la quinta amarilla.

En la estructura defensiva, Paulo Díaz asoma como el reemplazante natural, mientras que la situación de Germán Pezzella continúa bajo seguimiento.

Meza y Pereyra vuelven

La seguidilla también obliga a mirar hacia las alternativas jóvenes, y allí Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra lograron capitalizar sus oportunidades recientes.

Luego de haber sumado minutos en el último compromiso ante Belgrano, Coudet decidió volver a apostar por ambos:

Juan Cruz Meza , de buena impresión en su ingreso

, de buena impresión en su ingreso Lautaro Pereyra, quien tuvo su debut bajo la conducción del Chacho frente al Pirata

Sus actuaciones les permitieron sostenerse dentro de la nómina y convertirse en opciones frescas para un plantel exigido por la sucesión de partidos.

La lista completa de convocados

River visitará a Racing con la siguiente nómina de futbolistas:

Arqueros

Santiago Beltrán

Ezequiel Centurión

Defensores

Fabricio Bustos

Tobías Ramírez

Germán Pezzella

Lucas Martínez Quarta

Paulo Díaz

Matías Viña

Tobías Ramírez

Gonzalo Montiel

Mediocampistas

Aníbal Moreno

Fausto Vera

Kevin Castaño

Tomás Galván

Juanfer Quintero

Kendry Páez

Juan Cruz Meza

Delanteros

Lautaro Pereyra

Joaquín Freitas

Sebastián Driussi

Facundo Colidio

Maxi Salas

Ian Subiabre

La obligación de sostener la competitividad

Con el plantel exigido por la acumulación de compromisos y con la mirada dividida entre el torneo local y la competencia internacional, River llega al clásico con la necesidad de responder desde lo físico y desde lo futbolístico.

Los regresos importantes, la consolidación de juveniles que empiezan a ganar terreno y las posibles rotaciones marcan la previa de un encuentro de máxima exigencia. En Avellaneda, el equipo de Coudet buscará dar un golpe ante Racing, sostener la competitividad y seguir firme en un tramo clave de la temporada.