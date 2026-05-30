Belgrano derrotó a Gimnasia de Jujuy y avanzó de ronda en la Copa Argentina

Belgrano de Córdoba derrotó por 4-2 en los penales a Gimnasia de Jujuy, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos, y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, en un partido disputado en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski, reciente campeón del Torneo Apertura, comenzó arriba en el marcador a los 18 minutos del primer tiempo, cuando Francisco González Metilli abrió la cuenta tras una asistencia de Juan Velázquez. Sin embargo, el conjunto jujeño reaccionó rápido y apenas dos minutos después llegó al empate por intermedio de Martín Lazarte, de cabeza.

En el complemento, Gimnasia de Jujuy dio el golpe y pasó al frente con un tanto de Francisco Molina, que puso el 2-1 y dejó al "Lobo" cerca de la clasificación. Pero Belgrano no se entregó y, cuando el partido parecía perdido, Emiliano Rigoni apareció en tiempo de descuento para marcar el agónico 2-2 y forzar la definición por penales.

En la tanda, el gran protagonista fue el arquero Thiago Cardozo, quien contuvo los remates de Octavio Bianchi y Abel Argañaraz. Para el "Pirata" convirtieron Rigoni, Nicolás "Uvita" Fernández, Franco Vázquez y González Metilli, quien selló el 4-2 definitivo.

Con este resultado, Belgrano se metió entre los 16 mejores del certamen y en la próxima instancia se enfrentará con el ganador del cruce entre Racing y Defensa y Justicia. Gimnasia, por su parte, quedó eliminado pese a haber estado muy cerca de dar el batacazo ante uno de los equipos de mejor presente del fútbol argentino.