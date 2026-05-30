Red Star BBC se consagró campeón en la U15 femenina

En el "Antonio Ricardo Bollea", por la primera final de la jornada del Básquet Femenino en el Torneo Preparación 2026 "Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú" de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca, en la categoría U15 como local Red Star BBC venció por 67-51 a Montmartre y se consagraron Campeonas.

En el primer cuarto, fue parejo de a rachas, donde se iban intercambiando el liderazgo pero el local pudo redondear el final y ganarlo por 16-12. El segundo fue dominio de las Estrelladas ganando el parcial por 18-7, para ir al descanso arriba por 34-19.

La segunda parte inició más parecida al primer cuarto. En el tercero, comenzó Montmartre intentando descontar y lográndolo por momentos pero nuevamente Red Star fue mejor en el cierre y volvió a ampliar la diferencia con un parcial de 18-14, para un tanteador global de 52-33. Los 10 minutos finales quedaron para las Cuervitas por 18-17, cerrando el marcador final.