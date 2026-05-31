Torneo Preparación: Ateneo Mariano Moreno se consagró campeón U13

La Final del Torneo Preparación 2026 "Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú", organizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca, tuvo como protagonistas a Ateneo Mariano Moreno y Deportivo Juventud, los dos mejores equipos de la Fase Regular en la categoría U13 femenina.

El partido comenzó con un claro dominio de las locales, conocidas como las Lobitas, quienes establecieron un primer cuarto contundente con un marcador de 35-23, sacando una ventaja de doce puntos que pondría la pauta para el desarrollo del encuentro. Este arranque mostró la capacidad ofensiva del equipo de Ateneo y su habilidad para marcar ritmo desde el inicio, obligando a la visita a buscar alternativas para acortar distancias.

La reacción de Deportivo Juventud

El segundo cuarto reflejó un cambio en el juego, con Deportivo Juventud encontrando mejores respuestas defensivas y ajustando su ofensiva. La visita se quedó con el parcial por 10-6, reduciendo la diferencia a ocho puntos y manteniendo la esperanza hasta el descanso. Así, el marcador al término de la primera mitad mostraba un 41-33 favorable a Ateneo Mariano Moreno.

Esta dinámica parcial demostró que, pese al dominio inicial de las Lobitas, Deportivo Juventud no estaba dispuesto a ceder fácilmente y logró equilibrar el juego durante un tramo crítico del encuentro. La estrategia de recortar el déficit antes del entretiempo fue clave para mantener la tensión competitiva.

La segunda mitad: control y efectividad

El reinicio del juego en la segunda mitad comenzó con un tramo parejo, donde ambos equipos intercambiaron ofensivas y defensas con intensidad. Sin embargo, en el cierre del tercer cuarto, Ateneo Mariano Moreno exhibió una gran efectividad, logrando un parcial de 25-16 que amplió significativamente la ventaja en el marcador global a 66-49.

Este momento fue decisivo, ya que consolidó la diferencia y mostró la capacidad de las Lobitas para imponerse en momentos clave del partido. La combinación de efectividad ofensiva y solidez defensiva permitió a Ateneo Mariano Moreno tomar un control que resultaría definitivo para el resultado final.

Los últimos minutos: cierre del campeonato

El cuarto final presentó un parcial favorable a Deportivo Juventud por 19-15, pero la reacción no fue suficiente para revertir la ventaja acumulada por las locales. El partido concluyó con un marcador de 81-68, sellando la victoria y coronando a Ateneo Mariano Moreno como campeón U13 del Torneo Preparación 2026.

Este desenlace subraya la importancia de la consistencia a lo largo de los cuatro cuartos, la capacidad de respuesta ante momentos de presión y la eficacia en los tramos decisivos. A pesar del esfuerzo final de la visita, las Lobitas demostraron por qué habían sido uno de los equipos más destacados de la Fase Regular.