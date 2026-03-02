Con una gran polémica, Riestra y Platense por el Apertura

Platense y Deportivo Riestra igualaron este lunes sin goles en un partido con poco vuelo, correspondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Guillermo Laza.

El trámite del encuentro fue parejo con 7 remates totales para cada uno, de los cuales cuatro del "Malevo" fueron al arco, mientras que 3 del "Calamar" tuvieron destino bajo los tres palos.

Sin embargo, la posesión del balón estuvo a favor del cuadro de Vicente López, que contó con 60%, pero no pudo trasladar la abultada tenencia en ocasiones de peligro que abran el marcador.

Con este resultado, los dirigidos por Walter Zunino se ubicaron en la quinta posición de la Zona A con 13 puntos, mientras que el cuadro albinegro continúa sin sumar de a tres en el certamen y alcanzó las 5 unidades.

Ahora, Platense visitará Rosario para medirse ante Newell's el martes 10 de marzo desde las 17:30. Por su parte, Deportivo Riestra recibirá el jueves 12 del corriente mes a Gimnasia de Mendoza, a partir de las 17:00.