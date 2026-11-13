Confirmaron al árbitro para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro ya tiene árbitro confirmado. La Conmebol anunció que el uruguayo Andrés Matonte será el encargado de dirigir el encuentro decisivo que se disputará en Barranquilla, Colombia.

El juez estará acompañado por su compatriota Antonio García, quien se desempeñará como responsable del VAR. De esta manera, el arbitraje de la final tendrá presencia uruguaya en dos de sus principales funciones.

Matonte ya tiene antecedentes con Boca en la actual edición de la competencia. El primero fue en el partido de ida del repechaje frente a O'Higgins, en Chile, donde el Xeneize se impuso por 1-0 en La Bombonera.

Su segunda participación fue en la revancha de los octavos de final ante Recoleta de Paraguay. En aquel encuentro, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena ganó 4-0 y consiguió el pasaje a los cuartos de final.

En su historial completo con Boca, Matonte dirigió nueve partidos, con un balance de siete victorias (dos de ellas por penales) y dos derrotas, una también en una definición desde los doce pasos.

Por su parte, el uruguayo arbitró en una oportunidad a Atlético Mineiro. Fue en la Copa Libertadores 2023, cuando el conjunto brasileño se impuso por 2-0 ante Alianza Lima.





