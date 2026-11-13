El reconocido preparador físico de Boca capacitó a más de 1500 personas en Catamarca

En dos jornadas, el experimentado preparador físico Horacio Anselmi brindó una clínica en el Pabellón "Peregrina Zárate" del Predio Ferial para 1500 personas de forma presencial y otras cientos que de manera online por Facebook y YouTube disfrutaron y aprendieron de la capacitación sobre entrenamiento de fuerza aplicado a la iniciación deportiva, al rendimiento y a la prevención de lesiones, que de forma gratuita llegó a la provincia como propuesta de la Secretaría de Deportes y Recreación dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

El actual encargado de la preparación física de Boca Jrs, con basta experiencia en el deporte argentino e internacional, llegó a la provincia este jueves junto al responsable de la Relación con las Provincias y de las Relaciones Institucionales del Comité Olímpico Argentino (COA) Germán Bonnemezon y fueron recibidos por el secretario de Deportes Guillermo Perna.

En la primera clase, que fue teórica, bajo el título "De la Escuela al Podio", Anselmi desarrolló las posibles estrategias aplicables para detección temprana de talentos y el desarrollo que estos requieren y cómo aprovechar los recursos disponibles.

En Día 2, con el título "Construcción de un Deportista", la disertación contó con más actividades prácticas con la demostración de los gimnastas Juan Cruz Rivero y Simone Nicola. Con esas interacciones, Anselmi enseñó técnicas, metodología de trabajo y planificación a los profesores de educación física, entrenadores, deportistas e interesados, que de diferentes puntos de la provincia formaron parte de estos días de encuentro.

Cabe destacar que esta capacitación contó con resolución ministerial para los docentes inscriptos a través del Ministerio de Educación y Trabajo, que cumplieron con su asistencia y su evaluación final.

Destacado trabajo de la Dirección Provincial de Rendimiento Deportivo, a cargo de Emiliano Salas Porta, junto a su equipo, y a todas las áreas de Deportes que permitieron la exitosa realización de las dos jornadas del curso.