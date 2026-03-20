Confirmaron el rival de la Argentina para su segundo amistoso en la Bombonera

La Selección Argentina confirmó a su segundo rival para la próxima ventana FIFA y cerrará su preparación en el país enfrentando a Zambia el martes 31 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera. La noticia fue oficializada este viernes por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que comunicó la modificación del calendario originalmente previsto.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni disputará así dos encuentros en el estadio de Boca Juniors: el primero será ante Mauritania, el viernes 27 de marzo, también a las 20.15, mientras que el segundo compromiso será frente al seleccionado africano que ocupa el puesto 91 del ranking FIFA.

Estos amistosos fueron presentados por la AFA como parte de la despedida del equipo ante su público antes de viajar a defender el título en la Copa del Mundo 2026.

La caída del amistoso con Guatemala y sus implicancias

El ingreso de Zambia como rival se produjo tras la cancelación del partido que estaba programado frente a Guatemala. Según informó la AFA, si bien existía predisposición de la federación guatemalteca para disputar el encuentro, el mismo no pudo concretarse por una restricción reglamentaria impuesta por la FIFA.

Distintos reportes indicaron que el organismo internacional no autorizó a Guatemala a competir en dos continentes dentro de la misma ventana internacional. El seleccionado centroamericano ya tenía previsto otro compromiso ante Argelia en Italia, lo que imposibilitó su participación en Argentina.

Este escenario obligó a una rápida reconfiguración del calendario, en un contexto donde también se había frustrado la Finalissima ante España. La necesidad de mantener actividad competitiva llevó al cuerpo técnico a aceptar rivales alternativos dentro de las posibilidades disponibles.

Un cierre de preparación con exigencia moderada

Desde lo estrictamente deportivo, los compromisos ante Mauritania (puesto 115 del ranking FIFA) y Zambia representan una exigencia moderada para la "Albiceleste". Sin embargo, el objetivo central no pasa por la jerarquía de los rivales, sino por sostener ritmo de competencia y ajustar detalles tácticos.

En este sentido, la doble fecha permitirá:

Mantener rodaje competitivo en la antesala del Mundial.

Evaluar variantes tácticas y nombres propios dentro del plantel.

Reforzar automatismos colectivos en un contexto controlado.

La decisión de disputar ambos encuentros en La Bombonera también responde a una lógica emocional: ofrecer un último contacto con el público argentino antes de la cita mundialista.

El antecedente de 2018: una advertencia latente

El escenario elegido no es casual. La última vez que la Selección jugó en La Bombonera en la previa de un Mundial fue antes de Rusia 2018. En aquella ocasión, el equipo goleó 4-0 a Haití, con tres tantos de Lionel Messi y uno de Sergio Agüero.

Sin embargo, ese resultado no se tradujo en un rendimiento sólido en la competencia oficial. Bajo la conducción de Jorge Sampaoli, Argentina tuvo una actuación decepcionante y quedó eliminada en octavos de final tras caer 4-3 ante Francia.

El recuerdo funciona como advertencia: los amistosos pueden ofrecer señales, pero no garantizan resultados en el máximo nivel.

Convocatoria con presencia local y refuerzos de último momento

De cara a esta fecha FIFA, Lionel Scaloni presentó una lista que incluye una significativa presencia de futbolistas del ámbito local. Entre los convocados se destacan:

Tomás Palacios (Estudiantes)

Gonzalo Montiel (River)

Marcos Acuña (River)

Leandro Paredes (Boca)

Gabriel Rojas (Racing)

A último momento, se sumaron también Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, quienes viajarán al país el próximo lunes para integrarse al plantel.

Esta combinación de experiencia y juventud refleja una búsqueda de equilibrio, en línea con la necesidad de ampliar variantes sin perder competitividad.

Entradas, organización y clima de expectativa

En paralelo a la confirmación de los rivales, la AFA informó que los valores de las entradas serán comunicados este sábado, mientras que la venta comenzará el lunes. Se espera una alta demanda, en un contexto marcado por la expectativa del público de despedir al equipo campeón del mundo.

El trasfondo: tensiones y rechazos

Más allá de lo deportivo, la reconfiguración de estos amistosos no estuvo exenta de tensiones. La caída del partido con Guatemala y la necesidad de reorganizar la agenda en tiempo récord expusieron resistencias y cuestionamientos de distintos sectores, especialmente en relación con las decisiones logísticas y reglamentarias que condicionan la planificación.

El rechazo de ciertos ámbitos gremiales y organizativos subraya una problemática recurrente: la dificultad de articular calendarios internacionales en un contexto cada vez más exigente.

Un cierre con interrogantes abiertos

Argentina llegará al Mundial 2026 con dos nuevas pruebas en su haber, aunque con un recorrido previo marcado por cambios y ajustes sobre la marcha. La elección de rivales, la gestión del calendario y las tensiones externas configuran un escenario complejo.

En La Bombonera, el equipo tendrá su última función ante su gente. El resultado, más allá del marcador, será observado como un indicio de lo que vendrá.