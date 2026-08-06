El destino que tendrá la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de Argentina

La victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 trascendió el resultado deportivo y se convirtió en uno de los momentos más recordados del certamen. El 15 de julio, en la ciudad de Atlanta, el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 2 a 1 al conjunto inglés con dos goles convertidos en los minutos finales del encuentro, logrando la clasificación a la final del campeonato.

Aunque posteriormente Argentina cayó frente a España en el partido decisivo y no pudo sumar una nueva estrella, aquella semifinal quedó grabada por su carga simbólica. La rivalidad histórica entre ambos seleccionados, la forma en que se produjo la remontada y las imágenes posteriores al encuentro transformaron esa jornada en un acontecimiento especial para el fútbol argentino.

Ese significado quedó reflejado este miércoles, cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió incorporar la fecha a su calendario institucional.

El Día de las Selecciones Nacionales

Durante la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA y de la Liga Profesional, encabezada por Claudio Tapia en el predio de Ezeiza, la entidad aprobó por unanimidad que, a partir de ahora, el 15 de julio será celebrado como el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol.

A través de un comunicado publicado en el sitio oficial de la AFA, la institución explicó que el reconocimiento no está dirigido únicamente a la Selección Mayor ni exclusivamente al triunfo frente a Inglaterra.

El texto señala que el homenaje también alcanza a todas y cada una de las selecciones nacionales, incluyendo los representativos juveniles, masculinos, femeninos, de futsal, fútbol playa y fútbol de campo, cuyos integrantes entrenan diariamente en el predio Lionel Andrés Messi con el objetivo de representar a la Argentina.

De esta manera, la fecha pasa a formar parte del calendario oficial de la entidad como una jornada dedicada al conjunto de las selecciones nacionales.

La bandera que recorrió el mundo

Uno de los momentos más recordados de aquella semifinal llegó inmediatamente después del pitazo final. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos tras asistencias de Lionel Messi, desataron una celebración tanto dentro del campo de juego como en las tribunas del estadio de Atlanta, donde la presencia de hinchas argentinos fue ampliamente mayoritaria.

En medio de los festejos apareció una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", que había sido desplegada inicialmente en las gradas y luego llegó hasta el césped. El estandarte fue tomado por Giovanni Lo Celso, Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero, aunque posteriormente todos los futbolistas se ubicaron detrás del mensaje durante la celebración.

La imagen recorrió el mundo y se transformó en una de las fotografías más difundidas de la Copa del Mundo.

Una confección artesanal y un recorrido inesperado

La bandera tenía una historia particular. Según se informó, fue confeccionada de manera artesanal utilizando una sábana de hotel, pintura barata y un pincel, con un costo inferior a 10 dólares.

Sus autores pertenecían a un grupo de Villa Luro, que logró ingresar el paño al Atlanta Stadium ocultándolo entre sus partes íntimas para evitar los controles de seguridad. Cuando el personal de seguridad estaba a punto de retirarla, quienes la portaban decidieron arrojarla al campo de juego envuelta dentro de una botella de plástico para reducir su peso y facilitar que llegara hasta los futbolistas.

Los jugadores la desplegaron durante los festejos y aquella imagen terminó convirtiéndose en uno de los episodios más recordados del torneo.

El impacto fue tal que comenzaron a aparecer réplicas de la bandera en distintas canchas del fútbol argentino. Varios clubes reprodujeron el diseño original e incluso imitaron su tipografía, entre ellos Ferro Carril Oeste y Tigre.

El destino definitivo de la bandera

La bandera original continúa en la Argentina. Tras la Copa del Mundo fue rescatada por Patricio Auber, uno de los mozos que acompañó a la delegación argentina durante el Mundial.

Ahora, según pudo saber Infobae, la decisión es que ese símbolo tenga un destino definitivo: ser entregado a excombatientes de la Guerra de Malvinas. Con esa definición, el recorrido del estandarte iniciado en una tribuna del estadio de Atlanta concluiría con un homenaje destinado a quienes participaron del conflicto bélico.

El episodio también tuvo consecuencias en el plano institucional. El pasado 29 de julio, la FIFA resolvió abrir un "procedimiento" contra la AFA por los incidentes registrados tras la final frente a España y por la exhibición de la bandera.

En relación con el encuentro disputado ante Inglaterra, el organismo fundamentó la medida en un artículo del Código Disciplinario referido a "servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva".

Las repercusiones tras la semifinal

Después del encuentro, varios integrantes de la Selección hicieron referencia a la bandera y al significado del triunfo. Leandro Paredes expresó: "Siempre serán argentinas".

Por su parte, Lisandro "Licha" Martínez sostuvo: "Es el partido que todos los argentinos esperábamos, nosotros sentimos todo lo que ellos sienten, no vamos a mentir con esas cosas. Sabíamos que si ganábamos hoy iba a ser un gran mimo para los argentinos. Este partido no lo podés perder, no había otra forma que ganar".

Consultado específicamente sobre la bandera, agregó: "No puedo opinar sobre esas cosas. Disfrutemos que todos sabemos lo que pasó".

Repercusiones diplomáticas

La exhibición del estandarte también generó reacciones fuera del ámbito deportivo. La portavoz del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, manifestó: "Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Islas Malvinas sin duda lo son".

A esas declaraciones se sumó Peter Kyle, ministro de Ciencias, quien en diálogo con la BBC afirmó: "Fue totalmente inapropiado. La política debe mantenerse al margen del fútbol. Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva". Por su parte, el presidente Javier Milei se pronunció horas después de la semifinal y calificó la exhibición de la bandera como "perfectamente válida y lícita", aunque sostuvo que "las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático, con una inteligencia en el accionar".