La Liga Profesional confirmó la fecha y la sede de la final del Torneo Clausura 2026

Con el Torneo Clausura 2026 transitando su tercera jornada, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó este miércoles la programación de los partidos que definirán la temporada.

La principal novedad es que la final del Torneo Clausura se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en la ciudad de La Plata. La confirmación permite establecer con anticipación el escenario del encuentro que determinará al campeón del segundo torneo de la temporada del fútbol argentino.

Además, la LPF también confirmó cuándo y dónde se disputará el Trofeo de Campeones, el encuentro que enfrentará al ganador del Torneo Apertura con el campeón del Clausura.

En este caso, el partido quedó programado para el sábado 19 de diciembre en el Estadio Mario Kempes, de la ciudad de Córdoba.

El Trofeo de Campeones ya tiene un participante confirmado

La organización también confirmó que uno de los equipos que disputará el Trofeo de Campeones será Belgrano, que obtuvo el Torneo Apertura durante el primer semestre del año.

Su rival surgirá del campeón del Torneo Clausura, cuyo desenlace quedó fijado para el 12 de diciembre. De esta manera, el calendario oficial ya contempla las dos definiciones que cerrarán la temporada del fútbol argentino.

La decisión respecto de las fechas y sedes fue adoptada por los clubes durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol.

El formato del Clausura se mantiene sin modificaciones

La Liga Profesional también recordó que el Clausura 2026 mantiene el mismo formato de competencia que se utilizó durante el Torneo Apertura. El campeonato está dividido en dos zonas de 15 equipos, que disputan una primera etapa bajo el sistema de fase de grupos.

Una vez concluida esa instancia, los ocho mejores equipos de cada zona accederán a la etapa eliminatoria. Los cruces comenzarán desde los octavos de final, instancia que se jugará a partido único, continuando con el mismo sistema hasta llegar a la final.

Asimismo, la organización informó que el Superclásico entre Boca y River fue programado para la fecha 15, aunque todavía no posee una fecha confirmada.

La programación de la fecha 4

La LPF también dio a conocer el cronograma correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura.

Viernes 7 de agosto

Rosario Central - Aldosivi (Zona B) - 19.30.

Independiente Rivadavia (Mendoza) - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) - 21.45.

Sábado 8 de agosto

Deportivo Riestra - Estudiantes (Zona A) - 14.45.

Atlético Tucumán - Sarmiento (Zona B) - 14.45.

Tigre - River (Zona B) - 17.00.

Boca - Vélez (Zona A) - 19.15.

Independiente - Platense (Zona A) - 21.30.

Instituto - Gimnasia (Mendoza) (Zona A) - 21.30.

Domingo 9 de agosto

San Lorenzo - Huracán (Interzonal) - 15.00.

Defensa y Justicia - Newell's (Zona A) - 17.45.

Gimnasia - Barracas Central (Zona B) - 17.45.

Argentinos - Racing (Zona B) - 20.15.

Lunes 10 de agosto

Banfield - Belgrano (Zona B) - 19.00.

Unión - Central Córdoba (Zona A) - 21.15.

Martes 11 de agosto

Talleres - Lanús (Zona A) - 21.00.

Así continuará la quinta fecha

La programación de la fecha 5 comenzará el viernes 14 de agosto con el encuentro entre Racing y Banfield.

Durante el sábado se jugarán los partidos:

Aldosivi - Tigre.

San Lorenzo - Unión.

Estudiantes - Gimnasia (Interzonal).

Newell's - Deportivo Riestra.

Belgrano - Independiente Rivadavia (Mendoza).

Platense - Boca.

El domingo se enfrentarán:

Central Córdoba - Instituto.

Sarmiento - Huracán.

River - Argentinos.

Barracas Central - Rosario Central.

La fecha concluirá el lunes con:

Estudiantes (Río Cuarto) - Atlético Tucumán.

Lanús - Independiente.

Vélez - Defensa y Justicia.

Gimnasia (Mendoza) - Talleres.

La sexta jornada será interzonal

La fecha 6 tendrá carácter interzonal y comenzará el viernes 21 de agosto con los partidos:

Aldosivi - Unión.

Estudiantes (Río Cuarto) - San Lorenzo.

El sábado se disputarán:

Gimnasia - Gimnasia (Mendoza).

Atlético Tucumán - Instituto.

Independiente - Independiente Rivadavia (Mendoza).

Newell's - Banfield.

Huracán - Deportivo Riestra.

El domingo estarán programados:

Sarmiento - Estudiantes.

Barracas Central - Platense.

Belgrano - Defensa y Justicia.

River - Vélez.

Racing - Boca.

El lunes cerrarán la jornada:

Tigre - Central Córdoba.

Lanús - Argentinos.

Talleres - Rosario Central.

La fecha 7 también quedó oficializada

La programación continuará con la fecha 7, que comenzará el viernes 28 de agosto.

Ese día jugarán:

Huracán - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B).

Unión - Sarmiento (Interzonal).

El sábado se enfrentarán:

Deportivo Riestra - Vélez.

Rosario Central - Gimnasia.

Boca - Lanús.

Talleres - Central Córdoba.

Atlético Tucumán - Belgrano.

El domingo estarán programados:

Banfield - River.

Argentinos - Aldosivi.

Independiente - Gimnasia (Mendoza).

Independiente Rivadavia (Mendoza) - Racing.

La fecha finalizará el lunes con: