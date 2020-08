Conmoción en España: aseguran que Messi le dijo a Koeman que se siente más afuera que adentro del Barcelona

El futuro de Lionel Messi mantiene en vilo al mundo deportivo. Tras el fracaso del Barcelona en la Champions League, luego de la goleada histórica de 8 a 2 sufrida ante el Bayern Múnich, el club catalán comenzó una reestructuración que incluyó la partida de Quique Setién y el arribo de Ronald Koeman, ex Valencia, Everton y la selección neerlandesa, como flamante entrenador.

La salida de Eric Abidal (en el cargo de director deportivo) y el anuncio de Luis Suárez, quien podría continuar su carrera en el Ajax de los Países Bajos, no representan la bomba mediática que podría significar la despedida de Lionel Messi.

El astro rosarino interrumpió sus vacaciones en Los Pirineos para reunirse con Ronald Koeman, quien llegó a la entidad catalana para depurar un plantel repleto de jugadores experimentados.

Según adelantó el medio español Mundo Deportivo, basándose en las informaciones que surgieron de RAC1, el capitán del Culé y mejor jugador del planeta habría insinuado que se ve “más fuera que dentro” del proyecto que tiene planeado el DT holandés.

“No ve claro su futuro en el Barça. El jugador le ha asegurado que ahora mismo se ve más fuera que dentro del club, pero es consciente de las dificultades que tendrá para salir por sus condiciones contractuales”, expresó la prensa europea en relación al vínculo que une a la Pulga con el Culé, ya que su contrato vence el próximo año.

En este sentido, las voces oficiales de la entidad catalana salieron a responder de inmediato al recordar que “el jugador tiene contrato en vigor” y que “cuentan con él para la próxima temporada”, pero han preferido mantener una postura cautelosa con relación al cónclave que han mantenido Koeman y Messi.

La presunta salida de Leo del Blaugrana generó un abanico de hipótesis que se amparan en los diversos destinos que podría tener el argentino. En Italia se entusiasman por el viaje que hizo su padre, Jorge, a Milán para adquirir una propiedad en las cercanías del predio donde entrena el Inter y los hinchas sueñan con ver a La Pulga con la camiseta del Nerazzurro. En el Reino Unido, algunos se atreven a imaginar una dupla ofensiva albiceleste en el Manchester City, ya que su amistad con Sergio Agüero podría contribuir a la contención que necesita el Diez. Además, volvería a recibir las órdenes de Pep Guardiola, el técnico con el que mostró su mejor versión dentro de las canchas. Francia, es otro de los destinos posibles: con el entusiasmo que generó el acceso a la final de la Liga de Campeones del PSG, no sería descabellado pensar que Neymar lo llame para continuar haciendo historia en el combinado galo.

Su postura no llama la atención en Europa. Ya en septiembre del año pasado había sentado su tajante posición en una entrevista con el diario catalán Sport: “Quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer toda mi carrera porque esta es mi casa. Tampoco quiero tener un contrato largo y quedarme aquí porque tengo un contrato, sino porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador. Quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes. Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador”.

Un antecedente que excedió al club puede asemejarse en cierto modo a este momento: “Tuve en la cabeza largarme. No por el Barça, sino por querer irme de España. Me sentía muy maltratado y no quería estar más acá. Equipos creo que tuve las puertas abiertas de muchos, si bien no tuve una oferta oficial porque todos sabían de mis ganas de seguir en el Barcelona. Pero esa era una situación que iba más allá de lo que sentía por esta casa”, habían sido las declaraciones del futbolista durante la época en la que tuvo un conflicto con el Fisco.

Por el momento reina la incertidumbre. No hay nada oficial y los protagonistas no se expresaron públicamente. Pero la idea de Ronald Koeman no parece motivar a Messi, dado que el club no cuenta con una estructura económica descabellada y su apuesta se ampara en las jóvenes promesas que surjan de La Masía. Además, la confirmación de las incorporaciones del bosnio Miralem Pjani?, proveniente de la Juventus, y a los juveniles Pedri y Trincao no logran abastecer las expectativas de una figura que quiere volver a dar pelea en el ámbito internacional. Si bien los diarios españoles AS y Mundo Deportivo indicaron que Georginio Wijnaldum, del Liverpool; Donny van de Beek, del Ajax; Eric García, del Manchester City y Lautaro Martínez, del Inter, están en la carpeta del nuevo entrenador, la ausencia de certezas alejan cada vez más al astro rosarino de la camiseta blaugrana.

“No sé si tengo que convencerlo a Messi. Claro que es el mejor jugador del mundo y lo quiero tener en mi equipo. Entonces, por mi parte me encantaría trabajar con Messi porque te gana partidos”, fueron las primeras palabras de Koeman sobre el caso que mantiene en tensión a más de media Cataluña. “Si tiene el rendimiento que siempre ha demostrado, estaría contentísimo si quiere quedarse. Todavía tiene contrato, así que sigue siendo jugador del Barcelona. A partir de hoy hay que hablar con él también, porque es el capitán, y con varios jugadores”, se propuso, tal vez sin un discurso de seducción del todo enfático. El primer cara a cara, parece, sólo sembró incertidumbre.