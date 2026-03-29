Copa Argentina: Así quedó el cuadro con Racing, Boca y el Rojo esperando rival

La Copa Argentina 2026 continúa su desarrollo en paralelo a la Fecha FIFA, en la que la Selección disputa amistosos en la antesala del Mundial. En ese contexto, los equipos del fútbol local mantienen el ritmo competitivo con los compromisos correspondientes a la primera fase del certamen.

Este sábado, Racing logró su clasificación a los 16avos de final tras imponerse a San Martín de Formosa en la cancha de Banfield. La victoria no fue sencilla, ya que la Academia tuvo que luchar para superar a su rival, en un partido que reflejó la exigencia propia de este tipo de competencias.

Con este resultado, Racing se sumó a los otros equipos denominados grandes que ya estaban instalados en la siguiente instancia: Boca, River, San Lorenzo e Independiente.

Equipos que esperan rival y cruces en definición

El avance de los equipos más importantes del país no implica, sin embargo, que todos tengan su camino definido. En varios casos, el cuadro aún presenta incógnitas clave.

Racing aguardará al ganador de Defensa y Justicia vs Chaco For Ever , que se enfrentarán el miércoles.

aguardará al ganador de , que se enfrentarán el miércoles. Independiente se medirá con quien resulte vencedor entre Unión y Agropecuario , partido programado para el lunes.

se medirá con quien resulte vencedor entre , partido programado para el lunes. Boca, que debutó con un triunfo por 2-0 ante Gimnasia de Chivilcoy el 24 de febrero —con dos goles de Adam Bareiro—, espera por el ganador de Sarmiento de Junín vs Tristán Suárez, aún sin fecha confirmada.

Estos cruces pendientes mantienen abierto el panorama en una competencia que, a medida que avanza, incrementa su nivel de exigencia.

Duelos confirmados y cruces con historia

A diferencia de los equipos que aún esperan rival, algunos ya conocen su destino en los 16avos de final. Allí comienzan a aparecer enfrentamientos que, en distintos niveles, prometen intensidad.

San Lorenzo se enfrentará nuevamente a Riestra .

se enfrentará nuevamente a . River tendrá como rival a Aldosivi.

Ambos cruces presentan una particularidad: los cuatro equipos involucrados son los únicos que todavía no ganaron en lo que va del Torneo Apertura, lo que añade un condimento especial a estos enfrentamientos.

Sin embargo, el cuadro también ofrece duelos que sobresalen por su carga emocional y antecedentes recientes. En una misma llave se cruzarán Estudiantes y Rosario Central, protagonistas de una polémica recordada en la definición del Torneo Clausura 2025.

A ese sector del cuadro se suma Barracas Central, que deberá enfrentar al ganador de Huracán vs Olimpo. Este posible cruce también genera expectativa debido al mal clima existente entre Barracas y Huracán, lo que anticipa un escenario de alta tensión deportiva.

Sorpresas en la primera fase

Hasta el momento, la lógica se impuso en la mayoría de los enfrentamientos de la primera fase. No obstante, el torneo ya dejó algunos resultados que rompieron con los pronósticos.

Entre las sorpresas más destacadas se encuentran:

La caída de Argentinos Juniors frente a Midland .

frente a . La eliminación de Central Córdoba, campeón en 2024, a manos de Gimnasia de Jujuy.

Estos resultados ratifican el carácter imprevisible de la Copa Argentina, donde las diferencias de categoría pueden diluirse en un solo partido.

Lo que se viene

El calendario inmediato del certamen presenta una agenda intensa, con varios encuentros distribuidos en los próximos días:

Domingo: Huracán vs Olimpo , a las 18, en el estadio de Estudiantes de Caseros. Newell's vs Acassuso , a las 20.15, en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela.

Lunes 30: Unión vs Agropecuario , a las 21.15, en la cancha de Newell's.

Miércoles 1 de abril: Defensa y Justicia vs Chaco For Ever , a las 19, en Banfield. Instituto vs Atlanta , a las 21.15, en Rafaela.



Además, permanecen pendientes de programación cinco encuentros correspondientes a los 32avos de final:

Estudiantes de Río Cuarto vs San Martín de Tucumán

Gimnasia de Mendoza vs Gimnasia y Tiro

Vélez vs Deportivo Armenio

Gimnasia LP vs Deportivo Camioneros

Sarmiento vs Tristán Suárez

El cuadro de 16avos: así se perfila el torneo

Con varios cruces definidos y otros en proceso, el cuadro de los 16avos de final ya comienza a delinear el recorrido hacia las etapas decisivas.

Lado izquierdo del cuadro:

San Lorenzo vs Riestra

Newell's o Acassuso vs Gimnasia LP o Camioneros

Banfield vs Estudiantes RC o San Martín Tucumán

Deportivo Morón vs Midland

Racing vs Defensa o Chaco For Ever

Gimnasia Jujuy vs Belgrano de Córdoba

Vélez o Armenio vs Gimnasia M o Gimnasia y Tiro

Sarmiento o Tristán Suárez vs Boca

Lado derecho del cuadro: