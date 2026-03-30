Copa Argentina: Unión eliminó a Agropecuario y enfrentará a Independiente

Unión de Santa Fe consiguió este lunes una importante victoria por 2-0 ante Agropecuario en un partido correspondiente a la primera ronda de la Copa Argentina, llevado a cabo en el estadio Marcelo Alberto Bielsa de Rosario, casa de Newell´s Old Boys.

Los goles del encuentro lo convirtió Cristian Tarragona por duplicado, a los 47 minutos del primer tiempo y a los 50' del segundo periodo.

Con este resultado, los comandados por Leonardo Madelón deberán enfrentarse a Independiente en los 16avos de final del certamen. Ambos equipos protagonizaron unos mejores partidos del año cuando igualaron 4-4 en el marco de la décima jornada del Torneo Apertura.

En una primera parte en la que reinó la paridad, el elenco santafesino pudo conseguir la ventaja en los instantes finales con un remate de cabeza de Cristian Tarragona, procedente de un centro desde la izquierda de Mauro Pittón.

A pesar del tanto que sirvió como golpe anímico para Unión, el conjunto de la Primera Nacional (segunda categoría del fútbol argentino) supo complicarle los caminos al "Tatengue" para estirar la ventaja.

En el complemento, el "Sojero" sufrió más las llegadas del rival -pudo conceder más de un tanto-, quien le azotó otro golpe por medio del mismo autor, en el último minuto de juego, para sentenciar la clasificación a la próxima instancia.