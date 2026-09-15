Copa Davis: Manu La Serna ya entrena con el equipo argentino que enfrentará a Turquía

La Selección Argentina de Tenis comenzó este lunes su preparación en Neuquén con la mirada puesta en la serie de Copa Davis que disputará durante el fin de semana frente al siempre difícil combinado de Turquía. Entre los integrantes de las jornadas de entrenamiento aparece el catamarqueño Manu La Serna, quien participa en calidad de sparring y ya tuvo sus primeros trabajos junto al equipo nacional.

El seleccionado llegó vía aérea pasado el mediodía y, durante la jornada vespertina, comenzó a tomar contacto con el escenario donde se desarrollará la serie. En el estadio cerrado Ruca Ché, bajo la atenta mirada del capitán Javier Frana y del subcapitán Eduardo Schwank, participaron de los entrenamientos los tenistas Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni, además del representante catamarqueño.

La primera jornada tuvo un carácter informal, aunque permitió que los jugadores comenzaran a familiarizarse con las condiciones del escenario y con la superficie sintética sobre la que se jugará la serie.

Manu La Serna, sumando experiencia

Para Manu La Serna, la convocatoria representa una experiencia de particular relevancia dentro de su recorrido deportivo. El tenista de la ciudad de Catamarca tiene 22 años y actualmente ocupa el puesto número 275 del ATP Tour.

Durante su primer contacto con el escenario de la serie, el catamarqueño destacó sus sensaciones respecto de la superficie en la que se desarrollarán los partidos. Según expresó, le gusta la superficie sintética donde se jugará la serie ante Turquía.

Pero además de las características de la cancha, La Serna puso especial énfasis en el clima interno que encontró dentro del seleccionado argentino. El tenista señaló que en el equipo existe una increíble camaradería entre los jugadores y el cuerpo técnico, una característica que pudo comprobar desde su incorporación a la concentración.

También resaltó el nivel de quienes integran la delegación argentina. En ese sentido, sostuvo que es altísimo el nivel técnico de los jugadores y remarcó particularmente la velocidad del juego de los integrantes del equipo, quienes llegan después de haber participado en el Abierto de Estados Unidos.

Para el catamarqueño, compartir entrenamientos con tenistas de ese nivel representa una oportunidad de aprendizaje y una experiencia que, según sus propias palabras, está viviendo como inolvidable.

Un martes con mayor exigencia

Luego de una primera jornada de características más informales, el programa de entrenamiento previsto para este martes aparece como más exigente. La planificación contempla distintos turnos durante toda la jornada, con trabajos individuales y de dobles.

La agenda de entrenamiento establece:

9:00: La Serna - Navone.

La Serna - Navone. 10:30: Cerúndolo - Tirante.

Cerúndolo - Tirante. 13:45: La Serna/Tirante - Andreozzi/Molteni.

La Serna/Tirante - Andreozzi/Molteni. 15:30: Cerúndolo - Navone.

Cerúndolo - Navone. 17:00: Fisioterapia y descanso.

La presencia de La Serna en dos de los turnos previstos para la jornada vuelve a marcar su participación activa como sparring dentro de la preparación argentina. A las 9:00 compartirá cancha con Navone, mientras que por la tarde integrará una de las parejas que se medirán en el entrenamiento de dobles junto a Tirante, frente a Andreozzi y Molteni.

El cronograma contempla posteriormente los trabajos de Cerúndolo y Navone y, desde las 17:00, un espacio destinado a fisioterapia y descanso.

La experiencia de representar a Catamarca

La Serna también aprovechó la oportunidad para agradecer los numerosos comentarios y saludos que recibió a partir de su presencia junto al seleccionado argentino. En particular, destacó el acompañamiento proveniente de todos los estamentos de deportes de Catamarca, tanto de la ciudad como de la provincia.

El agradecimiento se produce en el marco de una experiencia que el propio tenista calificó como inolvidable y que lo encuentra integrando, como sparring, una concentración de la selección nacional que se prepara para una nueva serie de Copa Davis.

La presencia del catamarqueño en Neuquén constituye además un nuevo capítulo de su participación dentro de actividades deportivas vinculadas con Argentina.

Frana sigue de cerca al catamarqueño

El capitán del seleccionado argentino, Javier Frana, también se refirió a La Serna y dejó en claro que sigue de cerca los movimientos del tenista catamarqueño.

La observación de Frana se proyecta además hacia los próximos compromisos deportivos del jugador. El capitán señaló que continúa siguiendo su evolución de cara a la actividad que tendrá desde la próxima semana, cuando La Serna vuelva a competir representando a Argentina en los Juegos Suramericanos.

De esta manera, la agenda del catamarqueño se mantiene ligada al seleccionado nacional en dos escenarios diferentes. Primero, como sparring durante la preparación de la serie de Copa Davis frente a Turquía y, posteriormente, nuevamente como representante argentino en los Juegos Suramericanos.