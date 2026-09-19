Independiente ganó en su visita a Unión y se acomodó en zona de playoffs

Independiente tuvo un breve pasaje de buen fútbol en el segundo tiempo que le fue suficiente para remontar en pocos minutos y llevarse tres puntos de oro de Santa Fe, en un triunfo por 2-1 ante Unión por la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en un partido disputado en el estadio 15 de Abril, el local había comenzado en ventaja con gol del atacante Marcelo Estigarribia en el cuarto minuto del segundo tiempo, pero el tanto en contra del defensor Juan Pintado y el gol del volante Maximiliano Meza, a los 6 y 11 del complemento, sentenciaron el encuentro.

La victoria deja al "Rojo" en el quinto lugar de la zona A con 17 puntos, mientras que el equipo de Leonardo Madelón cayó de los puestos de clasificación y cosechó su segunda derrota seguida, que lo deja noveno en el grupo, con 13 unidades.

En la próxima fecha, los dirigidos por Jadson Viera jugarán de local ante Instituto, el viernes 2 de octubre desde las 19:15, con el "Tatengue" visitando a Boca el domingo 4, al mismo horario.

La primera llegada del partido fue del local, a los 11 minutos, con un mano a mano por izquierda del extremo Brahian Cuello, que no pudo superar el achique del arquero Rodrigo Rey, mientras que el delantero Julián Palacios erró el rebote por encima del travesaño.

El conjunto visitante tuvo su primer acercamiento a los 15 minutos, con un tiro libre lejano que fue rematado por el volante Maximiliano Meza, con un remate centralizado que picó y se le complicó al arquero Matías Mansilla, que igualmente pudo controlar.

A los 33 minutos, un tiro libre al punto del penal le llegó al atacante Cristian Tarragona, que buscó de cabeza al segundo palo y vio como la pelota se fue muy cerca del poste.

El "Rojo" tuvo su única llegada clara en el primer tiempo a los 44 minutos, cuando el delantero Iván Morales recibió por el costado derecho del área grande e intentó sorprender con un remate al primer palo, que fue contenido por Mansilla.

La polémica y el desapruebo del público local llegó en el cuarto minuto de descuento de la primera parte, con un gol de tijera del volante Joaquín Mosqueira que fue anulado por un fuera de juego milimétrico y muy difícil de detectar, incluso con la tecnología del VAR.

El local abrió el marcador en el cuarto minuto del segundo tiempo, con un córner al punto del penal que, luego de un cabezazo, fue punteado por Mosqueira para que le quede a Estigarribia, que definió desde el piso para marcar el 1-0.

Solo dos minutos después, el carrilero Leonardo Godoy llegó hasta el fondo por el costado derecho y pinchó un centro pasado, para que Montiel cabecee una pelota que se desvió en el lateral Juan Pintado y marcó el empate.

A los 11 minutos, el mediocampista Maximiliano Meza avanzó desde la izquierda hacia el medio y, cuando llegó a la medialuna, sacó un derechazo bajo al primer palo, que superó a Mansilla y se convirtió en el 2-1.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura 2026:

Fecha 10.

Zona A.

Unión 1 - 2 Independiente.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Josías Paláis. DT: Jadson Viera.

Goles en el segundo tiempo: 4m. Marcelo Estigarribia (U); 6m. Juan Pintado en contra (I), 11m. Maximiliano Meza (I)

Cambios en el primer tiempo: 21m. Iván Morales por Ezequiel Ávila (I), 44m. Matías Abaldo por Josías Paláis (I).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Ramiro Martino por Facundo Zabala (I); 14m. Ignacio Malcorra por Joaquín Mosqueira (U) y Mauro Luna Diale por Brahian Cuello (U), 23m. Eric Ramírez por Marcelo Estigarribia (U); 34m. David Martínez por Mateo Pérez Curci (I) y Lautaro Millán por Santiago Montiel (I); Bruno Pittón por Lucas Ayala (U) y Misael Aguirre por Julián Palacios (U).