Gimnasia de Mendoza y Deportivo Riestra no pasaron de la igualdad

Gimnasia de Mendoza empató sin goles con Deportivo Riestra en un partido que fue de menos a más, aunque no tuvo muchas llegadas de peligro, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

En un encuentro que no tuvo goles, la llegada más clara de un partido disputado en el estadio Víctor Legrotaglie fue del local, con un remate del atacante Matías Vargas que pegó en el palo, a los 16 minutos del segundo tiempo.

Además, el equipo de la provincia de Mendoza terminó el partido con 10 futbolistas, por la expulsión del atacante Ignacio Sabatini a los 24 minutos de la segunda mitad.

La igualdad deja al equipo que dirige Darío Franco en el tercer puesto de la zona A, con 17 puntos y a dos del líder, Instituto, mientras que el "Malevo" marcha duodécimo con 10 unidades.

En la próxima fecha, el "Lobo" mendocino deberá visitar a Estudiantes, el lunes 5 de octubre desde las 19:00, mientras que Deportivo Riestra será local de Central Córdoba en un duelo clave por la permanencia, a partir de las 16:45 del mismo día.

En un primer tiempo de muy bajo nivel, el único acercamiento del partido llegó a los 44 minutos y fue para el local, con un remate desde el borde del área del extremo Luciano Cingolani que buscaba el primer poste y se fue ancho.

Ya en la segunda parte, cuando iban 16 minutos, el "Monito" Vargas ganó con el cuerpo una pelota en el borde del área, la dejó picar y remató al poste más lejano, con un tiro que dio en el palo izquierdo del arquero Ignacio Arce.

El local sufrió una expulsión polémica cuando iban 23 minutos de la segunda parte, en una jugada en la que Sabatini remató al arco y, en la continuidad del movimiento de su pie izquierdo tras el impacto con la pelota, golpeó a un rival.

Luego de un centro atrás y remate errado del delantero Blas Armoa para el local, a los 27 minutos, la jugada más clara en un encuentro que terminó sin tantos llegó a los 31 minutos del segundo tiempo, con un centro rasante que cruzó toda el área para el derechazo del mediocampista Milton Céliz, que fue desviado por el arquero César Rigamonti sobre su poste derecho.