River perdió con Huracán en el Monumental y sumó su primera derrota con Ponzio

River Plate perdió como local 2-1 ante Huracán por la fecha 10 del Torneo Clausura y no pudo sostenerse en la zona de clasificación a los playoffs. El conjunto que dirige Leonardo Ponzio cortó una racha de tres victorias consecutivas; en tanto que los comandados por Diego Martínez sumaron su segunda victoria seguida y llevan cinco encuentros sin perder.

En un partido entretenido, el Globo golpeó de entrada con un gol a los 9 minutos de juego luego de un tiro libre ejecutado por el colombiano Oscar Cortés. La pelota cayó en el corazón del área, picó y se metió pegada al palo izquierdo de Santiago Beltrán. En ese primer tiempo, River perdió a dos piezas claves por lesión: Thiago Almada y Tobías Andrada.

¡¡NO LA TOCÓ NADIE!! Centro venenoso de Cortés y GOL de Huracán, para que el Globo se ponga 1-0 ante River en el Monumental. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/b5hbgZ1sKK — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026

Mientras el arquero visitante, Hernán Galíndez, se convertía en figura y le ahogaba el empate a Ángel Correa, a los 20 minutos de la segunda etapa llegó el empate del Millonario a través de un golazo desde afuera del área de Tomás Galván. Esa acción le sirvió al local para ir en busca de la victoria.

¡¡GALVÁN, EL DE LOS GOLAZOS DE RIVER!! ¡¡FIERRAZO AL ÁNGULO DE TOMY, DESDE AFUERA DEL ÁREA, PARA EL 1-1 ANTE HURACÁN EN EL MONUMENTAL!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/qXljPcsYpQ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026

Sin embargo, a los 35 minutos, un descuido en el fondo de River dejó solo a Lucas Blondel, quien se encaminó al arco y sacó un disparo rasante que se metió junto al poste derecho de Beltrán para el 2-1 de Huracán. El resultado no se modificó y los de Parque Patricios celebraron una victoria trascendental que lo ubican terceros en la Zona B, con 16 puntos. Por su parte, los de Núñez quedaron con 13 unidades en el noveno puesto de la tabla.

¡¡UN EX-BOCA AMARGA AL RIVER DEL LEÓN!! ¡¡BLONDEL CORTÓ LA CANCHA Y TERMINÓ LA JUGADA CON UN GRAN ZAPATAZO PARA EL 2-1 DE HURACÁN EN EL MONUMENTAL!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/5F7TbEEaKP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026

En la próxima fecha, a disputarse luego de la fecha FIFA, River visitará el miércoles 7 de octubre a Sarmiento de Junín y Huracán recibirá el sábado 3/10 a Aldosivi por la jornada 11 del Clausura.