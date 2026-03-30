Copa Libertadores: la pésima noticia que recibieron los hinchas de Boca para el partido debut

El debut de Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ante Universidad Católica de Chile se jugará sin público visitante, según comunicó oficialmente el club trasandino. La medida fue notificada por la Delegación Presidencial Metropolitana, organismo encargado de garantizar la seguridad en eventos de alto riesgo y masivos.

En su comunicado, Cruzados, entidad que representa a Universidad Católica, explicó que la decisión fue adoptada "con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al evento y de los entornos del recinto". La advertencia sobre la seguridad no se limitó al interior del estadio, sino que también consideró el entorno del Claro Arena, donde se esperaba la llegada de hinchas xeneizes.

Intentos de acuerdo y rechazo final

El club chileno detalló que, antes de tomar la decisión definitiva, se realizaron intentos de llegar a un acuerdo con Boca Juniors para permitir un número limitado de simpatizantes visitantes, compatible con los operativos de seguridad. Sin embargo, la negociación no prosperó y la resolución se informó a Conmebol dentro de los plazos reglamentarios, asegurando el cumplimiento formal de la normativa continental.

Fuentes cercanas al conflicto indicaron que, en un primer momento, Universidad Católica había ofrecido 450 localidades, una cifra que quedó muy por debajo del piso de 2.000 entradas que Boca pretendía hacer valer. Incluso una propuesta posterior tampoco logró destrabar el conflicto, consolidando la decisión de prohibir el acceso a los hinchas visitantes.

Reacción de Boca Juniors

La determinación generó malestar en la dirigencia de Boca, que elevó reclamos ante Conmebol, argumentando que debe cumplirse el reglamento respecto al expendio de entradas al público visitante. La negativa a permitir el ingreso de hinchas argentinos constituye un golpe significativo para la logística del club, que contaba con la presencia de su público como factor de apoyo en un encuentro internacional de alta exigencia.

Justificación de la autoridad chilena

Desde Chile, el delegado presidencial Germán Codina precisó que la medida respondió a reuniones con distintos actores vinculados al evento, así como a la necesidad de resguardar la seguridad del vecindario y del espectáculo. El funcionario enfatizó que la decisión fue tomada considerando tanto la protección de los asistentes como la prevención de incidentes en los alrededores del estadio, un enfoque que prioriza la seguridad por sobre la asistencia de aficionados visitantes.

Contexto del debut de Boca en la Libertadores

Con este panorama, el estreno de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026 se producirá en un escenario atípico y cargado de tensión, dado que el club deberá afrontar el partido sin el acompañamiento de sus hinchas, una situación que afecta tanto el ánimo del equipo como la dinámica del estadio. La ausencia de simpatizantes xeneizes elimina la tradicional presión sobre el rival y modifica el ambiente esperado para un debut internacional.

El caso evidencia las complejidades de organizar partidos de alto riesgo en el contexto continental, donde la seguridad del espectáculo y de los vecinos puede entrar en conflicto con las aspiraciones de los clubes respecto a la asistencia de su público. La negociación fallida y la cifra de localidades ofrecidas muestran un contraste significativo entre las expectativas de Boca Juniors y la evaluación de riesgos de las autoridades chilenas.