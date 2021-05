Copa Sudamericana: San Lorenzo empató de local y quedó cerca de la eliminación

San Lorenzo empató anoche ante 12 de Octubre de Paraguay, 1-1 en el Nuevo Gasómetro, y quedó con un pie afuera de la Copa Sudamericana.



El delantero Franco Troyanski abrió de cabeza el marcador para el "Ciclón", de un tiro de esquina ejecutado por Óscar Romero, a los 30 minutos del primer tiempo, y la igualdad llegó también de un cabezazo, esta vez de José Ariel Núñez a los 44 minutos del mismo período.



Con el empate el equipo de Boedo sumó su primer punto, pero sigue en el último lugar del Grupo A de la Copa Sudamericana a falta de tres fechas para finalizar esta etapa del campeonato.



El equipo que lidere cada zona del torneo subcontinental será el que pasará a octavos de final del certamen.



En la primera mitad San Lorenzo manejó el balón e intentó explotar espacios por la izquierda de su ataque con Bruno Pittón, Romero y Franco Troyanski.



El equipo paraguayo esperó los embates y trató de recuperar la pelota y salir de contraataque, apostando a una contra rápida de Ariel Schwartzman por la derecha.



Es así que a los 4 minutos 12 de Octubre aprovechó una desinteligencia en la defensa del "Ciclón", Pablo Velázquez quedó mano a mano con Sebastián Torrico y éste pudo achicar y contener con el cuerpo el balón.



En esta primera etapa fue Romero el que condujo y originó las jugadas de ataque del "cuervo".



El conjunto guaraní encontró espacios por la derecha de su ataque con Schwartzman y Núñez.



San Lorenzo no pudo llegar con profundidad y el único que lo hizo con cierto peligro fue Troyanski, pero los defensores del equipo paraguayo neutralizaron a los delanteros "santos".



Pero a los 30 minutos el equipo azulgrana abrió el marcador y marcó su primer gol en la Copa Sudamericana con un cabezazo de Troyanski, que recibió de un tiro de esquina de Romero por la derecha y conectó a la diestra del arquero Mauro Cardozo.



Después del gol el equipo el dirigido por Diego Dabove, dejó de presionar al área del equipo rival y le cedió la iniciativa, error que pagó con el empate.



La igualdad vino de un tiro libre a los 44 minutos que cabeceó Núñez arriba y a la izquierda de Torrico, para convertir el tanto para el equipo paraguayo.



En la segunda parte de nuevo el equipo "santo" se hizo del manejo del balón, y tuvo la posibilidad a los 2 minutos, tras una pegada desde afuera del área de Óscar Romero, de zurda, que contuvo el guardavalla guaraní.



Romero fue el comandante de las llegadas "cuervas", pero los jugadores locales no fueron precisos en los ataques y se desdibujaron hacia el final del encuentro.



Para este partido el conjunto de Boedo no pudo contar con la presencia de Ángel Romero, que el martes pasado dio positivo de Covid-19 y tendrá 10 días de recuperación.



El próximo compromiso de San Lorenzo en la Copa Sudamericana será el próximo miércoles 12, cuando reciba por la cuarta fecha del Grupo A en el Nuevo Gasómetro a Rosario Central a partir de las 21. En la ida, el "Ciclón", cayó por 2-0 en Rosario.



En cambio 12 de Octubre recibirá en Paraguay a Huachipato, de Chile, también el miércoles, pero a las 19:15.



Por la Copa de la Liga, en tanto, el equipo azulgrana se medirá en la decimotercera y última fecha de la primera etapa del certamen ante Racing, en Avellaneda, el domingo a partir de las 14:30.