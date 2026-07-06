Argentina ya está en Atlanta tras una demora por tormentas

La Selección argentina ya se encuentra en Atlanta, donde este martes disputará los octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto, luego de superar un contratiempo durante el traslado desde Miami. La delegación encabezada por Lionel Scaloni sufrió una demora en su vuelo debido a las malas condiciones meteorológicas que afectaban la ciudad de destino, lo que alteró parcialmente la agenda prevista para las horas previas al compromiso mundialista.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el vuelo que debía transportar al plantel argentino tenía previsto despegar a las 20.15, hora de Argentina, pero finalmente partió con más de quince minutos de retraso debido a una intensa lluvia y una tormenta eléctrica que afectaban a Atlanta.

Aunque la demora fue relativamente breve, el cambio en el horario de salida modificó el cronograma de viaje de la delegación y obligó a reorganizar parte de la planificación prevista para la llegada a la sede del encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Las condiciones climáticas alteraron el viaje

El traslado desde Miami hacia Atlanta estaba programado para realizarse en un tiempo aproximado de una hora y cuarenta minutos. Sin embargo, las condiciones meteorológicas registradas en Atlanta impidieron que el vuelo pudiera despegar en el horario inicialmente establecido.

La combinación de una lluvia torrencial y una tormenta eléctrica sobre la ciudad estadounidense provocó la demora de la aeronave y retrasó el arribo del plantel argentino. De acuerdo con la información disponible, el vuelo despegó una vez que las condiciones permitieron continuar con el itinerario previsto.

La llegada a Atlanta

Una vez que el avión aterrizó en el aeropuerto de Atlanta, la delegación argentina inició el último tramo del recorrido hasta el lugar de concentración. Los futbolistas y el cuerpo técnico abordaron el traslado terrestre hacia el hotel donde permanecerán alojados durante la preparación del encuentro frente a Egipto.

El establecimiento se encuentra aproximadamente a media hora del aeropuerto, por lo que la llegada definitiva a la concentración se produjo cerca de la medianoche, hora de Argentina. Con el plantel ya instalado en la ciudad, la atención comenzó a centrarse en la planificación de las actividades previas al compromiso por los octavos de final.

Scaloni analiza la planificación del entrenamiento

El retraso registrado durante el viaje podría tener consecuencias sobre la organización de la jornada previa al partido. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni tenía previsto desarrollar el entrenamiento del lunes por la mañana a partir de las 11.30.

No obstante, el arribo más tarde de lo planificado abre la posibilidad de que el entrenador evalúe modificar el horario de la práctica para permitir un mayor descanso a los jugadores después del traslado. Hasta el momento, esa posibilidad permanece únicamente como una alternativa que podría ser considerada por el cuerpo técnico.

No se comunicó ninguna decisión oficial respecto de cambios en el cronograma de actividades.

La conferencia de prensa continúa programada

Mientras se analiza la planificación del entrenamiento, el resto de la agenda oficial permanece sin modificaciones. De acuerdo con la información disponible, continúa confirmada la tradicional conferencia de prensa previa al partido, que se desarrollará desde las 17.30.

Está previsto que el entrenador Lionel Scaloni sea quien represente a la Selección argentina ante los medios de comunicación en la previa del compromiso frente al conjunto africano.

Hasta el momento, esa actividad mantiene el horario originalmente establecido.

El objetivo: avanzar a los cuartos de final

Con la delegación ya instalada en Atlanta, la Selección argentina comenzará la etapa final de su preparación para uno de los encuentros más importantes del torneo. El equipo enfrentará a Egipto este martes desde las 13, hora de Argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El compromiso corresponde a los octavos de final del Mundial 2026 y tendrá como objetivo conseguir la clasificación a la siguiente instancia de la competencia. Entre los principales datos del partido figuran:

Rival: Egipto.

Instancia: octavos de final del Mundial 2026.

Día: martes.

Hora: 13 de Argentina.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.

Objetivo: clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Luego del contratiempo provocado por las tormentas durante el traslado desde Miami, el plantel argentino ya se encuentra en la ciudad donde afrontará un nuevo desafío mundialista. Mientras el cuerpo técnico evalúa si realiza algún ajuste en la planificación de las horas previas al encuentro, la agenda oficial mantiene la conferencia de prensa y concentra toda la atención en el compromiso frente a Egipto, que definirá si la Selección argentina continúa su camino hacia los cuartos de final del Mundial 2026.