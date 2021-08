Cristiano Ronaldo no entrenó con la Juventus y se despidió de sus compañeros

El portugués Cristiano Ronaldo estuvo este viernes en el centro de entrenamiento de la Juventus de Italia para despedirse de su compañeros, luego de jugar tres años en el equipo turinés, y su inminente futuro es el Manchester City de la Premier League inglesa, aunque aún no hay confirmación oficial del pase, según la prensa italiana.



El capitán del seleccionado portugués culmina su contrato con Juventus en junio de 2022, pero los rumores sobre su salida no han parado de sucederse, ahora Ronaldo pasó por el centro de entrenamiento (Juventus Center), llegó a los 9.20 manejando su auto y luego de 40 minutos se retiró de la sede.

Además, el delantero publicó en Instagram un balance de su paso por el club con sabor a despedida, señaló el diario Il Messaggero, y ese balance que fue como un adios por los hinchas ya que señaló: "Con estos logros alcancé una meta que me había marcado desde el primer día que llegué a Italia: ganar la Serie A, la Copa y la Supercopa, y también ser Mejor Jugador y Máximo Goleador en este gran país futbolístico con jugadores tremendos, clubes gigantes y una cultura futbolística muy propia".



El principal escollo que podía precipitar la salida del astro portugués era que la Juventus no lograse clasificarse para la Champions, pero finalmente la "Vecchia Signora" alcanzó la cuarta plaza en la última jornada del campeonato Serie A, pero el pase al certamen de la UEFA no detuvo, en principio, el fin de la relación entre el portugués y el club de Turín.

Cristiano Ronaldo, quien pasaría al City en alrededor de 30 millones de euros, podría buscar su última gran aventura a sus 36 años y se despide del fútbol italiano luego de tres temporadas en la Juventus en las que convirtió de 101 goles y 22 asistencias.



No obstante, si se conforma el pase de Ronaldo al City, habrá muchas críticas y entre ellas las de algunos excolegas, como el delantero inglés Wayne Rooney, quien jugó 209 partidos con el portugués en el Manchester United entre 2004 y 2009, logrando tres títulos de la Premier League y una Champions League.



"Es interesante, pero no puedo verlo. No creo que alguien con el legado de Cristiano vaya al City. Todo el mundo sabe que nunca podría jugar para el Liverpool o el Manchester City. Eso es obvio, pero cada uno es como es", dijo el entrenador del Derby County de la segunda división inglesa.