Red Star visita a Talleres con la ilusión de afianzarse entre los mejores del NOA

Red Stard atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia reciente y este jueves intentará sumar otro capítulo destacado en su participación dentro de la Liga Federal de Básquetbol. El conjunto catamarqueño visitará desde las 21.30 a Talleres de Tafí Viejo por la Conferencia NOA, en un duelo clave para sus aspiraciones de cara a la etapa decisiva del certamen.

El partido corresponde al encuentro suspendido de la quinta fecha, que originalmente debía disputarse el pasado 4 de abril, pero que finalmente no pudo jugarse debido a las intensas lluvias registradas aquella jornada, situación que impidió la llegada de los árbitros al escenario deportivo.

Para Red Star no será un compromiso más. El equipo dirigido por Rodrigo Soria llega con la expectativa de alcanzar su séptima victoria en el certamen y posicionarse de manera favorable en la tabla general de la Zona Única de la Conferencia NOA.

Un presente histórico para el básquet catamarqueño

El recorrido de Red Star en esta temporada tiene un valor especial para el deporte catamarqueño. El club afronta la competencia nacional con un plantel conformado íntegramente por jugadores de la provincia, una situación que no se registraba desde hace más de 25 años.

Ese detalle adquiere aún más relevancia si se tiene en cuenta el dominio que la institución viene sosteniendo en el ámbito local. El conjunto logró conquistar 7 de los últimos 9 títulos organizados por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca, consolidándose como una de las estructuras deportivas más competitivas del medio.

Ahora, el desafío es trasladar ese crecimiento al plano regional y nacional, donde el equipo busca instalarse definitivamente como protagonista de la Conferencia NOA.

La revancha tras la ajustada derrota

El cruce de este jueves llega apenas días después del enfrentamiento disputado en Catamarca, donde Talleres logró imponerse por 67 a 63 en un partido sumamente equilibrado. El conjunto tucumano consiguió destrabar el encuentro en los instantes finales gracias a dos triples convertidos cuando restaba menos de un minuto de juego, situación que terminó inclinando la balanza a favor de la visita.

Uno de los jugadores que analizó aquel encuentro y anticipó el compromiso en Tafí Viejo fue Andrés Alderete, uno de los principales anotadores del elenco catamarqueño.

El jugador mantiene un promedio de 13.8 puntos por partido y remarcó la paridad que mostró el duelo disputado el último domingo.

"La verdad que se nos fue por 4 puntos, un partido que había que trabajarlo de menor a mayor, porque ellos son un gran equipo también", expresó Alderete durante una de las últimas prácticas del plantel.

Un equipo con variantes ofensivas

En el análisis previo al encuentro, Alderete también destacó uno de los aspectos que identifica al actual plantel de Red Star: la amplitud de recursos ofensivos. Según detalló el alero, el equipo cuenta con seis jugadores que promedian más de diez puntos por partido, un dato que refleja el volumen colectivo del conjunto dirigido por Soria.

Los promedios mencionados corresponden a:

15.2 puntos: Herrera

Herrera 13.8 puntos: Andrés Alderete

Andrés Alderete 13.1 puntos: Codigoni

Codigoni 12 puntos: Mirolo

Mirolo 11.6 puntos: Sosa

Sosa 11.2 puntos: Cuenca

Para Alderete, una de las claves del partido estará en la lectura de los distintos momentos del juego y en la capacidad del equipo para manejar los ritmos. "Hay que aprender cuándo hay que correr, y saber correr; y también cuándo pinchar la pelota, para hacerlo también", sostuvo el jugador.

Las bajas y el objetivo de llegar con ventaja deportiva

De cara al encuentro de este jueves, el entrenador Rodrigo Soria no podrá contar con los jugadores U17 Indalecio Silva y Fran Bonader, ambos afectados por lesiones.

Pese a esas ausencias, el objetivo del equipo aparece claramente definido: conseguir una victoria que le permita aspirar al cuarto lugar de la tabla general y acceder así a la ventaja de localía en el primer cruce de play-offs. El partido contará con el arbitraje del binomio integrado por Carrillo y Gauna, mientras que Villarreal cumplirá funciones como Comisionado Técnico.

Además, el encuentro podrá observarse a través del sistema pay per view de BásquetPass.

En Tafí Viejo, Red Star intentará sostener el impulso de una campaña que ya ocupa un lugar destacado en la historia reciente del básquet catamarqueño y que todavía busca seguir escribiendo nuevas páginas en la Liga Federal.