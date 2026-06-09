Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzará oficialmente el próximo 11 de junio con una ceremonia inaugural que buscará marcar un antes y un después en la historia de las Copas del Mundo. México será el encargado de abrir el torneo más importante del fútbol internacional con un espectáculo especialmente diseñado para combinar deporte, música, identidad cultural y entretenimiento global.

La ceremonia se desarrollará en el Estadio Ciudad de México, escenario que volverá a ocupar un lugar privilegiado dentro de la historia del fútbol mundial al albergar una nueva inauguración mundialista. La apuesta de la FIFA para esta edición contempla una celebración de gran magnitud que pondrá en escena elementos representativos de la cultura mexicana junto con figuras destacadas de la música internacional.

La inauguración servirá como punto de partida para una Copa del Mundo que ya es considerada histórica debido a sus dimensiones, su formato ampliado y la participación conjunta de tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.

La hora de la ceremonia inaugural

La FIFA confirmó que la ceremonia inaugural se realizará el jueves 11 de junio a las 14.30 horas en el Estadio Ciudad de México. El espectáculo comenzará 90 minutos antes del partido inaugural que enfrentará a la selección de México, conocida popularmente como el "Tri", frente a Sudáfrica.

De esta manera, millones de espectadores en todo el mundo podrán presenciar el inicio formal de una competencia que se extenderá durante más de un mes y que reunirá a selecciones de todos los continentes.

La organización considera que el acto inaugural será una de las grandes cartas de presentación del torneo y por ello se encuentra trabajando en una producción especialmente diseñada para reflejar la identidad cultural del país anfitrión.

Un espectáculo con figuras internacionales

Uno de los aspectos más destacados de la ceremonia será la participación de reconocidos artistas de alcance internacional.

Según se informó, el espectáculo contará con la presencia de:

• Alejandro Fernández.

• Belinda.

• Danny Ocean.

• J Balvin.

• Lila Downs.

• Los Ángeles Azules.

• Maná.

• Tyla.

La presencia de estos artistas forma parte de una propuesta que busca integrar la música como uno de los ejes centrales de la apertura mundialista.

La FIFA explicó que el objetivo será construir una experiencia que combine el espíritu del fútbol con expresiones culturales y artísticas capaces de representar tanto a México como al carácter multicultural del torneo.

La identidad mexicana como protagonista

Más allá de la música, la ceremonia tendrá un fuerte componente vinculado a las tradiciones y expresiones culturales mexicanas. La organización confirmó que uno de los elementos centrales del espectáculo será la incorporación de manifestaciones artísticas representativas del país.

Entre ellas se destacan:

• Danzas folclóricas.

• Participación de artistas indígenas.

• Inspiración visual basada en el papel picado.

Este último elemento constituye una de las expresiones artesanales más reconocidas de México y servirá como referencia estética para buena parte de la puesta en escena. La producción general estará a cargo de Balich Wonder Studio, empresa especializada en la organización de megaeventos internacionales y espectáculos de gran escala.

El mensaje de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también se refirió al significado que tendrá la ceremonia inaugural dentro del contexto mundialista.

"El Mundial es un momento que comparte todo el planeta y eso empieza desde la inauguración", señaló el dirigente. De acuerdo con sus declaraciones, las ceremonias previstas para la Copa del Mundo buscarán reflejar la identidad particular de cada país organizador, aunque manteniendo un hilo conductor común vinculado al trofeo de la Copa del Mundo.

México será el primero de los tres anfitriones en desarrollar su ceremonia de apertura.

Posteriormente, Canadá y Estados Unidos también realizarán eventos propios como parte de una estrategia orientada a transformar el torneo en una experiencia cultural de alcance global.

La participación de los hinchas

La FIFA confirmó además que los aficionados tendrán un rol activo durante la jornada inaugural.

Con ese objetivo, se recomendó a los asistentes llegar con suficiente anticipación al estadio. Las puertas del recinto abrirán cuatro horas antes del partido, permitiendo que los espectadores participen de distintas actividades organizadas especialmente para la ocasión.

Entre las propuestas previstas se incluyen experiencias interactivas y espacios destinados a generar una participación más cercana del público en la celebración.

La intención es que la experiencia mundialista comience mucho antes del pitazo inicial y que los hinchas formen parte activa del espectáculo.

Un Mundial que hará historia

La Copa del Mundo de 2026 estará marcada por una serie de hitos que la convierten en una edición sin precedentes. Entre los datos más relevantes figuran:

• Será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

• Se disputarán 104 partidos.

• México, Canadá y Estados Unidos serán anfitriones conjuntos.

• El Estadio Ciudad de México se convertirá en el primer escenario en albergar partidos inaugurales de tres Mundiales diferentes.

La competencia comenzará oficialmente el 11 de junio y concluirá el 19 de julio, fecha en la que se disputará la final en el estadio de New York-New Jersey.

Mientras avanza la cuenta regresiva para el inicio del torneo, la FIFA profundiza una visión cada vez más amplia del espectáculo mundialista. La combinación de fútbol, música, cultura y entretenimiento aparece como uno de los pilares centrales de una Copa del Mundo que busca trascender el ámbito deportivo y convertirse en un acontecimiento global capaz de captar la atención de millones de personas en todo el planeta.