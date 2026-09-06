Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras el noveno puesto en Monza

Franco Colapinto ya tiene la mira puesta en su próximo compromiso de la Fórmula 1. Después de finalizar noveno en el Gran Premio de Italia, el piloto argentino volverá a correr el próximo fin de semana en una competencia especial: el Gran Premio de España, que se disputará por primera vez en Madrid.

La décima fecha del calendario se desarrollará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre y tendrá como principal atractivo el estreno del Madring, el nuevo circuito urbano de la capital española.

Colapinto llegará con el objetivo de volver a sumar puntos y prolongar la recuperación que comenzó en Monza. En Italia, el argentino contó por primera vez con las mejoras incorporadas a su Alpine, un elemento que marcó una diferencia en el rendimiento del monoplaza durante el fin de semana.

Cómo fue la carrera de Colapinto en Monza

El piloto argentino tuvo una actuación cambiante en el Gran Premio de Italia. Después de largar desde una destacada séptima posición, llegó a avanzar entre los primeros puestos, pero un despiste le hizo perder varias posiciones.

Colapinto consiguió recuperarse en el tramo final de la competencia y finalmente cruzó la bandera a cuadros en el noveno lugar. Con ese resultado sumó dos puntos y alcanzó las 21 unidades en el campeonato.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, había largado desde la primera posición después de conseguir una histórica pole position, pero no pudo sostener el liderazgo y terminó séptimo.

La victoria quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien protagonizó una destacada remontada a bordo de su Mercedes luego de comenzar la carrera desde los últimos lugares como consecuencia de una penalización.

Otra de las situaciones destacadas de la jornada fue el accidente de Charles Leclerc, quien quedó fuera de competencia durante los primeros minutos posteriores a la largada.

Fórmula 1: cuándo es el GP de España y cuál es el cronograma

El Gran Premio de España se disputará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. Será la primera carrera de Fórmula 1 en el nuevo circuito urbano de Madrid.

Viernes 11 de septiembre

Práctica libre 1: 8:30 a 9:30.

Práctica libre 2: 12:00 a 13:00.

Sábado 12 de septiembre

Práctica libre 3: 7:30 a 8:30.

Clasificación: 11:00 a 12:00.

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10:00.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo es el nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid

El Madring será una de las grandes novedades del calendario de la Fórmula 1. El trazado tiene 5,4 kilómetros y 22 curvas y combina sectores diseñados específicamente para la competición con tramos de características urbanas.

El circuito presenta largas rectas, fuertes frenadas y curvas enlazadas, por lo que exigirá a los pilotos encontrar un equilibrio entre velocidad y precisión.

La recta principal tiene 589 metros y los monoplazas podrán alcanzar aproximadamente los 320 km/h antes de llegar a la primera curva.

Uno de los sectores más llamativos será la curva 12, conocida como "La Monumental", un tramo de unos 550 metros que cuenta con un peralte del 24%.

Además, el trazado presenta diferentes anchos de pista y sectores técnicamente exigentes. Para Colapinto y el resto de los pilotos será un desafío completamente nuevo, ya que ninguno contará con experiencia previa de competencia en este circuito.

El argentino buscará aprovechar las mejoras de su Alpine y volver a sumar puntos en una fecha histórica para la Fórmula 1, que tendrá por primera vez a Madrid como sede de un Gran Premio.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.