Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina: día, horario y rival

La Selección Argentina ya tiene definido su próximo objetivo en el Mundial 2026. Tras conseguir la clasificación a los octavos de final, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Egipto en un compromiso decisivo que pondrá en juego el pase a los cuartos de final del torneo.

El encuentro se disputará el martes 7 de julio, desde las 13 (hora argentina), en el estadio de Atlanta, escenario donde la Albiceleste buscará dar un nuevo paso en la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

El cruce representa una nueva prueba para el seleccionado argentino, que afronta una instancia eliminatoria en la que cada detalle adquiere una importancia determinante. Enfrente estará un rival que llega con la intención de protagonizar una de las mayores hazañas de su historia futbolística y que buscará aprovechar cada oportunidad para sorprender.

Un historial con amplio dominio argentino

Los antecedentes entre ambas selecciones reflejan una marcada superioridad de la Selección argentina, que nunca perdió frente a Egipto en los enfrentamientos registrados entre ambos equipos.

Los números del historial son contundentes:

Partidos disputados: 3.

3. Victorias de Argentina: 2.

2. Empates: 1.

1. Victorias de Egipto: 0.

El antecedente más reciente entre ambos seleccionados se remonta al 1 de junio de 2018, cuando disputaron un encuentro amistoso en Suiza como preparación para el Mundial de Rusia. En aquella oportunidad, la Albiceleste se impuso 1-0 gracias a un gol convertido por Ever Banega en el tiempo de descuento, resolviendo un partido que se mantuvo equilibrado hasta los instantes finales.

Antes de ese compromiso, Argentina y Egipto habían empatado 1-1 en un amistoso disputado en 2005. Además, la Albiceleste registra otra victoria en un enfrentamiento internacional anterior, completando así un historial favorable que alimenta las expectativas argentinas de cara al compromiso de octavos de final.

Si bien las estadísticas muestran una clara ventaja para el conjunto sudamericano, el historial constituye únicamente un antecedente dentro de un partido que definirá la continuidad de ambos seleccionados en la competencia.

Egipto llega con orden y futbolistas de experiencia

El seleccionado africano afrontará este desafío apoyado en una identidad de juego caracterizada por el orden defensivo y por la presencia de futbolistas con experiencia internacional.

En los últimos años, su principal referencia ha sido Mohamed Salah, considerado uno de los jugadores más destacados del fútbol mundial. Su presencia representa uno de los principales argumentos del conjunto africano, que además cuenta con otros futbolistas de buen nivel dispuestos a competir por un lugar entre los mejores equipos del campeonato.

Egipto buscará transformar esa combinación de disciplina táctica y jerarquía individual en una herramienta capaz de equilibrar un enfrentamiento que, sobre el papel, presenta como favorito al seleccionado argentino.

Con el objetivo de avanzar de ronda, el conjunto africano intentará sostener su estructura defensiva y aprovechar las oportunidades que se presenten durante el desarrollo del encuentro.

La apuesta argentina: continuidad, solidez y talento

Por el lado de la Selección argentina, el desafío será sostener las virtudes que la llevaron a conquistar el título mundial en Qatar 2022.

El equipo conducido por Lionel Scaloni volverá a apoyarse en la solidez colectiva como uno de sus principales pilares, además del talento de sus figuras para resolver un compromiso que puede definir buena parte del recorrido de la Albiceleste en el Mundial 2026.

Después de superar la fase previa y asegurar su presencia entre los dieciséis mejores del torneo, el seleccionado nacional buscará confirmar su condición de candidato avanzando a una nueva instancia decisiva.

Cada fase eliminatoria incrementa la exigencia competitiva y obliga a mantener el máximo nivel de concentración. En ese contexto, Argentina intentará imponer las características que la identifican para alcanzar un nuevo objetivo dentro del campeonato.

Un partido que puede marcar el rumbo del Mundial

El encuentro que se disputará el martes en Atlanta aparece como uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.

Por un lado, la Selección Argentina intentará hacer valer el favoritismo que surge tanto de su actualidad como del historial favorable entre ambos equipos para continuar en carrera hacia un nuevo título mundial.

Por el otro, Egipto buscará escribir una de las páginas más importantes de su historia futbolística, consciente de que una victoria significaría avanzar entre los ocho mejores equipos del certamen.

Con un lugar en los cuartos de final en juego, ambos seleccionados afrontarán un compromiso de máxima trascendencia. El resultado definirá cuál de los dos continuará su camino en el Mundial 2026 y cuál deberá despedirse del torneo.

En un escenario de alta expectativa y con la clasificación como único objetivo, Argentina y Egipto protagonizarán un duelo que puede marcar el rumbo de su participación en la Copa del Mundo y convertirse en uno de los encuentros más relevantes de la instancia de octavos de final.