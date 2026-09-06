Daniel Vila apuntó contra el árbitro tras la derrota de Independiente Rivadavia: "Es un bandido"

Independiente Rivadavia perdió 3-1 ante River en el Monumental por la octava fecha del Torneo Clausura y, después del encuentro, el presidente del club mendocino, Daniel Vila, apuntó contra el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El dirigente habló en zona mixta una vez finalizado el partido y fue contundente al referirse al árbitro.

"Es un bandido, así lo digo con todas las letras, hoy inclinó la cancha todo el tiempo para un solo lado. No quiero que nos dirija más", sostuvo Vila.

El presidente de Independiente Rivadavia también cuestionó al responsable del arbitraje del fútbol argentino, Federico Beligoy. A través de sus redes sociales publicó un mensaje dirigido a ambos dirigentes.

"Hoy no les voy a decir todo lo que pienso de ustedes. Dejo para la próxima decirles que son dos bandidos. Ustedes ya saben por qué lo digo", escribió Vila. El mensaje fue eliminado poco después.

Las dos jugadas que generaron reclamos

Durante el encuentro hubo dos acciones que quedaron bajo la lupa y que involucraron a futbolistas de ambos equipos.

La primera ocurrió en el primer tiempo, cuando José Florentín cometió una fuerte infracción sobre Lucas Martínez Quarta. Ramírez decidió mostrarle tarjeta amarilla al jugador de Independiente Rivadavia.

La jugada fue revisada por el VAR, aunque la decisión del árbitro se mantuvo y Florentín no fue expulsado.

La segunda situación se produjo sobre el final del partido. Nicolás Otamendi, que ya había sido amonestado, cometió una infracción sobre Luis Sequeira.

Ramírez decidió no mostrarle una segunda tarjeta amarilla al defensor de River, por lo que Otamendi continuó en el campo de juego.

De esta manera, las dos principales acciones discutidas involucraron a jugadores de ambos equipos. Sin embargo, Vila manifestó públicamente su disconformidad con el arbitraje después de la derrota de Independiente Rivadavia en el Monumental.

Ponzio, cauto después de las dos victorias de River

En la misma jornada, Leonardo Ponzio habló en conferencia de prensa luego de conseguir su segunda victoria consecutiva como entrenador interino de River, tras la salida de Eduardo Coudet.

El exmediocampista valoró especialmente su reencuentro con los hinchas en el Monumental.

"Hacía mucho que no estaba dentro de la cancha en un partido, estoy contento porque uno espera el debut de local y pude sentir a las 90 mil personas", expresó Ponzio.

El entrenador consiguió dos triunfos en sus dos primeros partidos al frente del equipo, aunque evitó sobredimensionar el comienzo y también reconoció el trabajo realizado durante la etapa anterior.

"No se puede creer que todo es parte de uno, esto viene de principios de año. Ahora ganamos dos partidos seguidos, convertimos goles y eso da confianza, pero recién van dos partidos", señaló.

Ponzio también destacó el nivel del rival y valoró el funcionamiento que mostró River en el Monumental.

"La actuación fue buena. El rival es el primero de la tabla anual y hace dos años está muy bien", sostuvo.

El triunfo ante Independiente Rivadavia le permitió a River continuar con su recuperación en el Torneo Clausura y sumar confianza de cara a los próximos compromisos.

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