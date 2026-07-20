Messi rompió el silencio: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida"

Luego de la derrota de la Selección argentina frente a España en la final de la Copa del Mundo, Lionel Messi rompió el silencio y compartió un mensaje dirigido a los hinchas, en el que expresó el profundo impacto que le dejó el resultado, pero también puso en valor el recorrido realizado por el equipo durante el certamen.

El capitán argentino comenzó su publicación con una frase que sintetiza el sentimiento que atraviesa al plantel tras la definición del Mundial: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida". Con esas palabras, reflejó el pesar por haber quedado a un paso del título, en un torneo que volvió a ubicar a la Argentina entre los protagonistas del fútbol mundial.

Sin embargo, el mensaje no quedó únicamente centrado en la tristeza por la derrota. Messi eligió también destacar todo aquello que considera positivo del camino recorrido por la Selección, remarcando el esfuerzo colectivo y la capacidad del grupo para superar situaciones adversas a lo largo de la competencia.

El valor del camino recorrido

En su publicación, el capitán recordó los momentos más importantes vividos durante el Mundial y resaltó especialmente aquellos encuentros en los que el equipo logró revertir resultados adversos.

"Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria", expresó. De esa manera, Messi puso el foco en el compromiso demostrado por el plantel durante cada compromiso y en el carácter con el que el equipo afrontó los distintos desafíos que presentó el torneo.

El futbolista también destacó que ese recorrido fue posible gracias a una combinación de factores en la que incluyó tanto el trabajo interno del grupo como el respaldo permanente de los argentinos.

"Con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", escribió.

Dos finales consecutivas del Mundial

Otro de los conceptos centrales del mensaje estuvo relacionado con la dimensión del logro alcanzado por la Selección, más allá del resultado final.

Messi reconoció que el impacto de la derrota dificulta apreciar inmediatamente lo conseguido durante la competencia, aunque consideró que el tiempo permitirá valorar el desempeño del equipo.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", afirmó.

Con esa reflexión, el capitán remarcó el lugar que volvió a ocupar la Argentina en el escenario internacional y el rendimiento sostenido del plantel, que logró disputar nuevamente el partido decisivo del campeonato mundial.

Agradecimiento a los argentinos

En otro tramo de su publicación, Messi dedicó unas palabras a los miles de argentinos que acompañaron al equipo durante todo el torneo y también a quienes hicieron llegar mensajes de apoyo tras la final. El futbolista agradeció las muestras de afecto recibidas y destacó el sentimiento colectivo que volvió a generarse alrededor de la Selección.

Entre sus palabras expresó:

"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje."

"Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos."

El capitán hizo especial énfasis en esa unión que, según manifestó, volvió a producirse durante la Copa del Mundo, con millones de personas acompañando al seleccionado a lo largo del certamen.

El reconocimiento al campeón

El mensaje concluyó con un gesto dirigido al equipo que se quedó con el título mundial. Antes de cerrar su publicación, Messi dedicó unas palabras de reconocimiento al vencedor de la final.

"También quiero felicitar a España por el campeonato", escribió.

Con esa frase final, el capitán argentino completó un mensaje marcado por la tristeza de la derrota, el reconocimiento al esfuerzo del plantel, el agradecimiento al acompañamiento de los hinchas y la felicitación al nuevo campeón de la Copa del Mundo.