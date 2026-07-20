Selección argentina: quiénes viajan en el vuelo que aterrizará hoy en Ezeiza

Luego de la derrota por 1-0 ante España en la final de la Copa del Mundo, la delegación de la selección argentina emprendió este lunes el regreso al país a bordo del vuelo AR 1971 de Aerolíneas Argentinas, que partió durante la mañana desde el Aeropuerto Internacional de Nueva York y tiene previsto aterrizar cerca de las 18:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Según la lista completa de pasajeros a la que accedió Infobae, el plantel no regresará completo a la Argentina. La nómina permitió corroborar que al menos seis futbolistas decidieron no abordar el vuelo que traerá a la delegación al país luego de la definición mundialista.

La información también confirmó los rumores que comenzaron a circular tras la final, en los que se señalaba que parte del seleccionado nacional no regresaría inmediatamente a territorio argentino.

Los futbolistas que integran la delegación

Entre los arqueros, forman parte del vuelo de regreso Emiliano "Dibu" Martínez y Juan Musso. En cambio, Gerónimo Rulli, quien figuraba en la lista de reservas a la que accedió el medio, finalmente no abordó el avión en Nueva York.

En la línea defensiva, regresan al país:

Gonzalo Montiel .

. Nahuel Molina .

. Lisandro Martínez .

. Nicolás Otamendi .

. Nicolás Tagliafico .

. Facundo Medina .

. Marcos Senesi.

La situación fue diferente para Cristian "Cuti" Romero, quien aparecía en la lista de integrantes de la delegación que realizaron el check in, pero luego de la derrota frente a España decidió viajar directamente a Inglaterra.

Las bajas entre los mediocampistas

Dentro del mediocampo, integran el vuelo rumbo a la Argentina: Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Valentín Barco. Sin embargo, dos futbolistas resolvieron modificar sus planes a último momento.

Enzo Fernández y Rodrigo De Paul finalmente se bajaron del vuelo. De acuerdo con la información difundida, ambos se tomarán un descanso después del Mundial antes de reincorporarse a sus respectivos clubes.

En el caso de Enzo Fernández, posteriormente volverá al Chelsea de Inglaterra, mientras que Rodrigo De Paul retomará su actividad en el Inter Miami de Estados Unidos.

Los delanteros: quiénes vienen y los que no

Entre los atacantes que sí emprendieron el regreso aparecen:

Lautaro Martínez .

. Nicolás González .

. Thiago Almada .

. Giuliano Simeone .

. José Manuel López .

. Nico Paz.

Los únicos delanteros que no regresarán a la Argentina son Lionel Messi y Julián Álvarez.

De esta manera, la nómina definitiva establece que seis futbolistas argentinos no estarán presentes en el vuelo que arribará este lunes a Ezeiza, donde se preparó un importante dispositivo para recibir a la delegación.

El cuerpo técnico también regresa

Además de la mayoría del plantel, el avión transporta al cuerpo técnico completo, encabezado por:

Lionel Scaloni .

. Pablo Aimar .

. Roberto Fabián Ayala .

. Walter Samuel.

Scaloni viaja acompañado por sus dos hijos y sus dos hermanos.

El entrenador llega al país luego de haber manifestado, durante la conferencia de prensa posterior a la final del Mundial, que puso en duda su continuidad al frente de la Selección una vez que finalice su contrato vigente, cuyo vencimiento está previsto para diciembre de este año.

En el mismo vuelo también regresa el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. El dirigente viaja acompañado por Matías Tapia, uno de sus hijos y actual presidente de Barracas Central. Mientras tanto, una segunda aeronave realiza el mismo trayecto trasladando a las familias de los jugadores.

La recepción para los subcampeones

Con vistas a la llegada de la delegación, el Aeropuerto Ministro Pistarini preparó un homenaje visible desde el aire. Sobre el césped de la pista de aterrizaje fue pintada la palabra "¡¡GRACIAS!!", ocupando una extensión de 150 metros.

Los trabajos demandaron:

Más de 20 latas de pintura .

. 100 estacas .

. Tres días de labor.

La inscripción podrá observarse desde la aeronave durante la maniobra de aterrizaje.

Operativo de seguridad y definición sobre los festejos

Desde las primeras horas del día, un amplio operativo de seguridad rodea la zona de Ezeiza para garantizar el arribo de la delegación.

En las últimas horas, el Gobierno nacional convocó a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de coordinar un dispositivo conjunto destinado a proteger tanto al plantel como a las personas que tengan previsto acercarse al aeropuerto para recibir a los subcampeones del mundo.

En paralelo, luego de que el presidente Javier Milei anunciara durante la noche del domingo que decretaría feriado el día que dispusieran las autoridades de la AFA para celebrar la obtención del subcampeonato mundial, por estas horas la entidad que conduce el fútbol argentino no prevé la realización de festejos oficiales.

Asimismo, de acuerdo con la información conocida, la AFA tampoco aceptaría la invitación formulada por el mandatario para que la delegación visite la Casa Rosada.