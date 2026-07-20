Qué viene para la selección argentina: amistosos, Eliminatorias y el futuro de Scaloni

La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 puso fin al recorrido de la Selección Argentina en la máxima competencia internacional, aunque también marcó el comienzo de un nuevo proceso con la vista puesta en la próxima Copa del Mundo.

Tras finalizar su participación en el certamen, el plantel tiene previsto regresar este lunes al país para iniciar una etapa en la que el principal objetivo será la preparación rumbo al Mundial 2030. Paralelamente, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trabaja en uno de los temas centrales para el futuro inmediato del seleccionado: la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico.

El entrenador mantiene contrato vigente hasta diciembre de este año, aunque ya existen conversaciones para renovar su vínculo y darle continuidad a un proceso que comenzó en 2018 y que convirtió a la Selección Argentina en una de las más exitosas de su historia.

Mientras las negociaciones avanzan, el equipo nacional comienza a proyectar un nuevo ciclo deportivo, con un calendario que todavía presenta numerosas incógnitas debido a que la FIFA aún no definió varios aspectos relacionados con la clasificación y la organización del próximo Mundial.

Los primeros compromisos después del Mundial

Aunque el calendario completo rumbo al Mundial 2030 todavía no fue establecido, la Selección Argentina ya cuenta con una primera actividad confirmada una vez finalizada la Copa del Mundo.

El equipo volverá a disputar dos partidos amistosos durante la primera Fecha FIFA posterior al Mundial, prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Por el momento, no fueron confirmados los rivales, las fechas exactas ni las sedes donde se disputarán esos encuentros, ya que la organización dependerá también de la reestructuración del calendario internacional que llevará adelante la FIFA una vez concluido el torneo mundialista.

Estos amistosos representarán el primer paso del nuevo ciclo deportivo, que comenzará mientras se define el escenario competitivo que conducirá hacia la Copa del Mundo de 2030.

Un camino clasificatorio con interrogantes

Uno de los principales temas pendientes es la definición del sistema de clasificación para el próximo Mundial. La FIFA confirmó que España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales de la Copa del Mundo de 2030. Al mismo tiempo, Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán un partido cada uno como parte de los festejos por el centenario del primer Mundial.

Como consecuencia de esa decisión, las seis selecciones organizadoras ya tienen asegurada su participación en el torneo.

Este escenario obliga a replantear el formato de las Eliminatorias, ya que todavía no existe una definición oficial sobre la manera en que se disputará la clasificación para el resto de las selecciones.

A esta incertidumbre se suma otra cuestión que permanece abierta: la cantidad de equipos que integrarán el campeonato. Si bien el formato vigente contempla la participación de 48 selecciones, durante los últimos meses surgió la posibilidad de ampliar el Mundial 2030 a 64 participantes, una alternativa que la FIFA aún no resolvió.

Mientras esas decisiones permanecen pendientes, tampoco existe un calendario definitivo para el comienzo del proceso clasificatorio.

Cuándo podrían comenzar las Eliminatorias

En caso de mantenerse el esquema tradicional utilizado en los últimos procesos mundialistas, las Eliminatorias Sudamericanas podrían comenzar entre septiembre y octubre de 2027. En el caso de Europa, el inicio del camino clasificatorio se produciría, como es habitual, en marzo de 2029, una vez concluido el proceso correspondiente a la Eurocopa.

Sin embargo, esas fechas permanecen sujetas a la confirmación definitiva que deberá realizar la FIFA una vez resueltos los cambios derivados de la organización del Mundial y del nuevo esquema de clasificación.

Hasta tanto eso ocurra, el calendario internacional continúa siendo uno de los aspectos más inciertos del ciclo que conducirá hacia 2030.

El desafío que enfrenta la Conmebol

La situación más compleja se presenta en Sudamérica, donde la clasificación automática de Argentina, Uruguay y Paraguay modifica completamente el panorama de las Eliminatorias.

Si se mantuvieran los seis cupos directos y el repechaje que tuvo la Conmebol para el Mundial 2026, la mayoría de las selecciones sudamericanas tendría posibilidades concretas de acceder a la Copa del Mundo. Ese escenario reduciría considerablemente el nivel de competitividad de unas Eliminatorias que históricamente fueron consideradas entre las más exigentes del fútbol internacional.

Frente a esta realidad, la Conmebol analiza distintas alternativas para sostener la exigencia deportiva durante el ciclo mundialista.

Entre las opciones que se encuentran en estudio aparece la posibilidad de crear un torneo similar a la UEFA Nations League, con el objetivo de garantizar encuentros de alta competencia y complementar el calendario junto con la Copa América 2028.

La iniciativa busca ofrecer una estructura competitiva que permita mantener el nivel de exigencia para los seleccionados sudamericanos, aun cuando varios de ellos ya tengan asegurada su presencia en la próxima Copa del Mundo.

Scaloni y el comienzo de un nuevo proceso

Mientras continúan las definiciones institucionales y deportivas, la Selección Argentina comienza a transitar una nueva etapa. Las conversaciones para la renovación del contrato de Lionel Scaloni representan uno de los ejes principales de este proceso, con el propósito de dar continuidad al proyecto iniciado en 2018.

Al mismo tiempo, el plantel afrontará un proceso de recambio, en un contexto marcado por la preparación hacia un Mundial que presentará características inéditas tanto por su organización como por el sistema de clasificación que finalmente adopte la FIFA.

Con los primeros amistosos ya previstos, múltiples definiciones pendientes sobre las Eliminatorias y un escenario internacional en plena reorganización, el recorrido hacia el Mundial 2030 ya comenzó para la Selección Argentina, aunque todavía restan varios capítulos por definirse antes de conocer el formato definitivo del próximo desafío mundialista.