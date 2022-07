De Paul rompió el silencio y habló sobre su romance con Tini y el rumor sobre sus problemas para ir a Qatar

Rodrigo De Paul quedó en el medio de la escena durante las últimas semanas a raíz de la separación con Camila Homs y su naciente romance con la artista Tini Stoessel. Su figura pasó a estar en los medios deportivos, pero principalmente en las portadas de las publicaciones de espectáculos y una versión generó especial resonancia: el conflicto judicial que mantenía con Homs por su divorcio podía dejarlo sin jugar el Mundial de Qatar.

Si bien su abogada se encargó de desmentir ese rumor, el jugador del Atlético de Madrid decidió romper el silencio durante las últimas horas para expresarse sobre diferentes temas. “Voy a intentar decirlo con el mayor respeto posible porque no juzgo ningún trabajo de ningún periodista, creo que es una carrera súper difícil, para la cual hay mucha gente que no estaría capacitada para hacerla, por eso se estudia, se prepara. Esto es una separación y hay una demanda, pero nada más. Sino mandamos gente a otros países a que demanden a los jugadores y nadie podría jugar la Copa del Mundo. No tiene ningún sustento lo que se dice. Entiendo que empiezan a levantar, puede tener un día o dos repercusión, pero es absolutamente incorrecto eso que dijeron”, sentenció en diálogo con América Noticias.

“Nos llevamos súper bien, Camila, cada vez que yo fui al país, siempre estuvo a disposición para que vea a los chicos. Ella en unos días se va de vacaciones, no sé a dónde, pero sé que en España con su pareja. Los chicos se quedan conmigo 15 días y los voy a súper disfrutar. Viene la chica que los cuida allá a ellos, viene a acompañarme. No hay nada malo, los dos rehicimos nuestra vida. Los dos charlamos, me preguntó si estaba conociendo a Tini y le dije que sí. Ella me dijo que estaba conociendo gente también. Buenísimo. Siempre lo más importante fue que a nuestros hijos la gente que los rodea los trate bien y así es. Me pone súper feliz si ella se está rehaciendo la vida. La relación entre nosotros es buena”, detalló.

El futbolista de 28 años, pieza clave del equipo argentino que se consagró campeón de la Copa América en Brasil durante 2021, insistió en aclarar que su relación con Tini se inició después de su separación con Homs: “Lo hago para proteger a Tini, para sacarla de un lugar que no tiene nada que ver. Yo estuve muchos años con Cami, a veces la convivencia y muchas cosas se terminan y no por eso tiene que existir algo malo. Siempre en nuestro país tenemos que buscar un punto de conflicto a lo que sucede. No siento que sea así. También para cuidar a Cami, a mis hijos, que es lo más importante. Ellos el día de mañana pueden llegar a ver estas cosas y sé que no les van a gustar”.

El futbolista habló sobre su relación con la cantante

“Cuando dicen que Tini apareció cuando yo no estaba separado, eso no me gusta. Que digan que no pago las cuotas de mis hijos, están los recibos, las transferencias. Yo jamás haría eso ni por mis hijos ni por Camila, que fue quien me acompañó muchos años. Es una gran madre. Se dijo lo del Mundial, todas mentiras que entendí que me estaban empezando a dañar”, subrayó.

“Fran, que ya tiene mucha más conciencia de las cosas, entiende que su mamá está rehaciendo su vida y su papá también. Le fuimos explicando. Eso es lo más importante. Si me preguntas qué me pudo haber dañado, fueron muchas cosas. Me dejaron en un lugar que con los chicos no cumplía el rol de papá, a veces también me duele pero yo sé quién soy y eso es lo más importante. Sí me generaba un poco de dolor cuando afecta a mis parejas, a mi mamá. Mi mamá ve un montón la tele y a veces me llama me dice 'che, hijo...'. Y eran cosas que no tenían sustento, al otro día era otro tema”, reconoció.

Las respuestas de Rodrigo De Paul

La relación con Tini: “Es verdad que es una persona muy querida, ahora por ahí lo vivo mucho más. Es como que yo le explico un poco del ambiente del fútbol, ella me explica un poco de su ambiente. Veo cómo son los fanáticos, cómo se movilizan a través de la artista que se convirtió, por ese lado me pone muy feliz. En relación a nosotros, estamos bien, felices, se dijeron muchas cosas lamentablemente erróneas. Uno al principio dice 'bueno, es un juego mediático...'”.

La mirada sobre el país: “Sí, obvio hablamos de Argentina. Para los dos, nuestro país es el más lindo del mundo. Si bien hay un montón de cosas que por ahí no están bien, y las noticias a veces desilusionan un poquito, para nosotros es el país más lindo del mundo. Y eso no va a cambiar. A mí me tira siempre, me va a seguir tirando, amo cada vez que voy y ahora por trabajo tengo que estar en otro lado. Pero no me despego nunca”.

Las versiones tras su separación de Homs: “En este tiempo escuché tantas cosas... Siempre me mantuve en silencio porque no me gusta a mí todo eso, me gusta trabajar, intentar ser lo más exitoso posible en lo que hago y después obviamente soy un chico que tiene 28 años y la vida le va dando experiencias. Al final, en toda esta dinámica de todos querer decir cosas e informar hace mucho tiempo que dicen pero sin poder avalar lo que dicen. Desde un lado de 'lo tiro y después vemos'”.

La separación con Homs y el inicio de su amor con Tini: “Cuando Cami estaba embarazada, nosotros estábamos en una pandemia, Italia estaba totalmente cerrado. No la conocía a Tini. Ella tenía su vida, yo la mía. Cosas que se pueden comprobar, yo no pisé Argentina, ella no pisó Italia de ninguna manera. Cada uno tenía que estar encerrado. Yo la primera vez después de la pandemia que pude venir a Argentina fue para jugar la Copa América que fueron 45 días que estuvimos encerrados haciéndonos cinco o seis tests por día para que no se filtre un positivo. Desde ese lado, siento que me querían llevar a un lugar del que no merezco. Pero sobre todas las cosas a Tini, porque de última es un problema, una separación que tuve yo, como todas las parejas que se separan. Es importante que a Tini la conocí cuando me separé de Camila y con el tiempo nos empezamos a conocer, a enamorar. Cami también después empezó a rehacer su vida. Sé que está con una persona que súper bien, que trata bien a mis hijos, estuvo en el cumpleaños de Bautista, estaba mi familia, estaba el chico y todo súper bien. Los dos empezamos a rehacer nuestra vida”.

El vínculo con Homs tras el divorcio y el conflicto judicial: “Ella vino para acá a traerme los chicos, Bautista era muy chico, entraba acá a casa, tenía que hacer sus valijas de muchas cosas que tenía. Fue todo en buenos términos, después obviamente hay un tema económico que los dos decidimos llevarlo a alguien que sepa del tema. Siempre por esto, para no seguir generando conflicto entre nosotros. Al final lo más importante son nuestros hijos y queríamos mantener una buena relación por ellos. Nos separamos, intentaron buscar un morbo o algo que pueda generar, pero la verdad que con Camila nos separamos en buenos términos”.

La relación de Tini con sus hijos: “Se lleva re bien, ya se conocen. Salgo un poco a contar esto porque en un punto sentí que se me quería hacer un daño”.

Por qué decidió hablar del tema: “Mi palabra tiene valor porque jamás me metí en la vida de nadie. Jamás molesté a nadie. Trabajo mucho para tener la carrera que tengo. Estoy bien, si bien todas estas cosas a veces molestan un poquito. Porque son mentiras sin sustento. Hoy me siento a hablar y todo lo que tenga para decir es porque lo puedo sostener. No me gusta decir algo que no tenga valor”.

El futuro de su relación con Tini: “Es verdad que siempre cuando uno vuelve a apostar a una relación tiene muchos proyectos, tenemos dos vidas que son bastantes difíciles, cada uno tiene una dinámica especial. Estamos intentando que esos caminos se unan. Poder seguir proyectando lo lindo que nos está pasando, ojalá sigamos así”.

La relación de Tini con las esposas de los futbolistas de la selección argentina: “Se llevan súper bien, la recibieron súper bien. Obviamente que yo quería estar por lo que lo quiero a Leo (Messi) por estos años de relación que fuimos forjando una amistad, vivimos cosas muy lindas, ganamos cosas. Sentía que era un cumpleaños que no íbamos a pasarlo en la Selección. Estaba en Miami y me decían: 'Estás loco, ¿cómo vas a viajar?'. Digo, es el cumpleaños... Llegamos y súper bien todos, absolutamente todos. Somos gente normal. Bailamos, nos divertimos, la pasamos increíbles, al otro día también hicimos planes con algunos de los chicos. Hay como una cosa ahí atrás como que quieren instalar. Y es feo. Entiendo que pueda vender un poquito más que haya algo ahí oscuro, pero acá es todo claro en mi relación con Tini, la relación que tengo con Camila que es la madre de mis hijos, no me llevo mal para nada, nos escribimos, hablamos, sabe que si necesita algo puede contar conmigo, yo lo mismo”.

El vínculo con la nueva pareja de Camila Homs: “No lo conozco, estuvo en el cumpleaños de Bauti, yo no pude estar porque estaba de pretemporada. Pero estaban mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos. No tengo problema. Sobre todo porque sé cómo es él con mis hijos. Llegó Tini acá, hicimos videollamada con Fran, que la vio, estaba Cami... Fran desfilaba, Cami la enfocaba, nosotros desde acá la aplaudíamos. Es todo normal y claro”.

La intimidad de su vínculo con Tini: “A veces se larga a cantar en el auto cuando ponemos algunas canciones. Es increíble cuando se pone a cantar, por ahí no se da cuenta. Como cantamos nosotros en el auto o la ducha que estamos a los gritos... Yo soy terrible caradura, hago el coro. Yo canto ya veces me caga a pedos: 'Pero la voz...'. A Tini le gusta el mate dulce, a mí me gusta amargo, pero yo la verdad que cualquiera de los dos. Si tomo con ella dulce, pero si estoy solo amargo”.

¿Tini va al Mundial?: “Dijeron eso, hace poco salió que yo le había pedido una casa... La verdad que eso está muy lejos de la realidad. No porque no lo desee, me encantaría que ella me pueda acompañar en un evento tan importante si es que estoy convocado, pero ella tiene muchos shows, ahora arranca con la gira, no sé cuándo termina. Ale, el papá, se está recuperando también. Me gustaría un montón que puedan ir porque tenemos una relación increíble, también con Fran, el hermano, que está acá en Madrid. Creo que está intentando ir con los amigos. Llegado el caso ayudaré a buscar casa o lo que sea necesario. Hoy no tocamos el tema, sí que va mi mamá, mi familia, si es que todo va bien y estoy en la lista”.

El Mundial y el grupo: En esto del grupo fueron muy importantes los más grandes, Leo, Otamendi, Di María y el Kun, con Leo Scaloni a la cabeza. Se empezó a formar algo despacito, ya en la Copa América 2019 se veía que las cosas iban bien. Ese partido con Brasil que sentimos que no fue del todo justo, después de eso hubo algo que fue súper importante que fueron las declaraciones de Leo, después del partido con Chile del tercer puesto, que a él lo suspenden, que se puso en un lugar de líder absoluto defendiéndonos a todos nosotros. Desde ahí como que todo empezó a fluir, las cosas siempre fueron a mejor. Los triunfos obviamente ayudan a todo eso. Hoy nos sentimos en una posición que estamos ilusionados. Tanta ilusión da un poco de miedo, porque la gente está eufórica y uno no quiere defraudar a nadie. Una Copa del Mundo es muy difícil”.

La relación de su madre con Tini: “Se llevan bien, a veces le mandamos fotos. Se conocen, se llevan re bien. Mi mamá es súper tranquila, en ese sentido siempre a mí me permitió hacer lo que a mí me parecía, actuar de la manera correcta, obviamente dándome sus consejos. Creo que lo más importante es que ella ve feliz a sus hijos. Está chocha porque tiene a sus nietos cerca, con Camila también tiene una relación súper bien. Cada vez que quiere ir a verlos no hay ningún tipo de problema”.

Su arribo a la selección argentina: “Siempre fui muy hincha de la Selección. Para mí es lo máximo. Siempre fue un sueño, pero entendía que los jugadores que vivieron todo ese proceso que nos llevó a tres finales, eran jugadores de primer nivel. Seguramente con lo que había hecho en ese momento no me alcanzaba para competir por un puesto en la selección argentina. Es rendir todos los días. Es un trabajo muy de hormiga, no es juego bien los fines de semana y me van a llamar. Cuando llegó el llamado de Leo en este proceso de cambio vi una oportunidad, que ahí sí podía ser parte de lo que se venía. Creo que lo aproveché”.