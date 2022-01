Deck terminó su vinculo con Oklahoma y tiene 48 horas para negociar con otra institución

Gabriel Deck terminó su aventura en Oklahoma City. El Thunder anunciará en pocas horas más su corte, según adelantó Adrian Wojoranowski en su cuenta de Twitter. El argentino dejará un lugar vacante para que OKC pueda negociar fichajes antes del límite de trades en febrero.

De hecho, el corte se produce para que OKC fiche a Miye Oni, al que de todos modos también cortará, para tener un lugar con vistas a posibles traspasos que aspiran a conseguir antes de la fecha límite el mes próximo.

De esta manera, finaliza la tortura para Deck, que en esta temporada jugó apenas 7 partidos, con mínima participación, sin ser tenido en cuenta por el entrenador ni por la franquicia. Gaby había llegado en abril de este año a la franquicia, con la ilusión de ingresar en la NBA, pero el panorama nunca fue del todo claro.

En el cierre de la 2020/21 jugó 10 partidos, perdiendo todos menos el último, pero al menos con minutos en cancha, como para demostrar que podía jugar allí. El equipo en ese período fue impresentable, pero se esperaba que con la cantidad de picks de primera y segunda ronda del draft que tienen acumulados (más de 30), armaran algo digno para este año.

Ahora vendrán las 48 horas de waivers, para que otro equipo lo tome. Si no, será agente libre. A esperar. En la NBA no pareciera que puedan surgir muchas ofertas, pero nunca se sabe. Lo que es seguro es que, si no las tiene, Europa lo espera con los brazos bien abiertos.