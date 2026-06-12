Canadá reaccionó sobre el final y rescató un empate 1-1 ante el duro Bosnia

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vivió una nueva jornada de emociones con la presentación de Canadá, uno de los países anfitriones del certamen, que logró rescatar un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium por la primera fecha del Grupo B. El conjunto dirigido por Jesse Marsch debió trabajar durante gran parte del encuentro para revertir un escenario adverso y finalmente encontró la igualdad en el tramo decisivo del partido gracias a la aparición de Cyle Larin.

El compromiso se disputó pocas horas después de una ceremonia inaugural que llenó de música, color y entusiasmo la ciudad de Toronto. Con el respaldo de miles de hinchas en las tribunas, Canadá salió al campo de juego con el objetivo de comenzar su participación mundialista sumando sus primeros puntos en una competencia en la que aspira a dejar una huella importante como anfitrión.

Sin embargo, el desarrollo del encuentro mostró rápidamente que la tarea no sería sencilla. Bosnia y Herzegovina se presentó como un rival sólido, ordenado y dispuesto a aprovechar cada oportunidad para lastimar al conjunto local.

Un inicio complicado para el anfitrión

Durante gran parte de la primera etapa, Canadá logró controlar la posesión de la pelota y administrar el ritmo del juego. No obstante, esa superioridad territorial no se tradujo en situaciones claras de gol.

Bosnia, en cambio, supo capitalizar una de sus oportunidades más importantes. A los 20 minutos del primer tiempo, Jovo Lukic aprovechó una acción de pelota parada y logró vencer la resistencia canadiense para establecer el 1-0.

El tanto modificó el desarrollo del encuentro y obligó al seleccionado local a asumir mayores riesgos en busca de la igualdad. A partir de ese momento, el conjunto europeo fortaleció aún más su estructura defensiva y encontró en su arquero Nikola Vasilj una de las figuras más destacadas de la jornada.

Bosnia resistió con orden y eficacia

La ventaja conseguida por Bosnia le permitió afrontar el resto del partido con una estrategia basada en la firmeza defensiva y en la búsqueda de espacios para el contragolpe.

Nikola Vasilj tuvo intervenciones determinantes para sostener el resultado favorable. Apenas comenzado el segundo tiempo volvió a lucirse con una gran atajada que evitó el empate canadiense.

La resistencia bosnia se vio reforzada además por el trabajo de su última línea, que respondió de manera efectiva en los momentos de mayor presión ejercida por el equipo anfitrión.

Entre las acciones defensivas más destacadas se registraron:

La actuación del arquero Nikola Vasilj.

Los despejes providenciales sobre la línea de gol.

La solidez del bloque defensivo durante gran parte del encuentro.

La capacidad para sostener la ventaja pese al dominio territorial canadiense.

El equipo europeo logró sostener durante varios pasajes del partido una estructura defensiva que frustró repetidamente los intentos del conjunto local.

Canadá insistió hasta encontrar su premio

La reacción canadiense se profundizó durante la segunda mitad. El conjunto dirigido por Jesse Marsch incrementó la presión y comenzó a generar las situaciones más claras del encuentro. A los 53 minutos estuvo muy cerca de alcanzar la igualdad. En primera instancia, Sead Kolasinac salvó sobre la línea un remate que tenía destino de red y que incluso terminó impactando en el travesaño.

La jugada reflejó el momento que atravesaba el partido, con Canadá atacando constantemente y Bosnia resistiendo con esfuerzo.

Instantes después llegó una respuesta del conjunto europeo mediante un rápido contragolpe. Ermedin Demirovic quedó mano a mano con el arquero Maxime Crépeau, pero demoró la definición y permitió la recuperación del guardameta canadiense.

Aquella acción representó una oportunidad importante para ampliar la diferencia, aunque Bosnia no logró aprovecharla.

Facundo Tello y una de las nuevas reglas del Mundial

En medio de un encuentro cargado de intensidad, el árbitro argentino Facundo Tello también tuvo participación en una de las jugadas más comentadas del partido.

A los 56 minutos aplicó una de las nuevas disposiciones reglamentarias vigentes en la competencia. La sanción se produjo cuando Bosnia excedió el tiempo permitido para realizar un saque lateral.

Como consecuencia, el juez decidió otorgarle la posesión del balón a Canadá. La acción llamó la atención de los espectadores y se convirtió en una de las primeras aplicaciones visibles de esta normativa durante el torneo.

El gol que desató el festejo en Toronto

La persistencia canadiense finalmente encontró recompensa cuando el partido ingresaba en su tramo final.

A los 78 minutos apareció Cyle Larin dentro del área para definir con precisión mediante un remate de pierna derecha que venció la resistencia de Vasilj y estableció el 1-1. El gol provocó una explosión de entusiasmo en las tribunas del Toronto Stadium, donde los hinchas locales celebraron una igualdad que parecía cada vez más difícil de conseguir.

Hasta ese momento, Canadá había acumulado méritos suficientes para alcanzar el empate y el resultado terminó reflejando el esfuerzo realizado durante gran parte del encuentro.

Bosnia, por su parte, dejó una imagen competitiva y estuvo cerca de llevarse una victoria importante gracias a su disciplina táctica y a una destacada actuación defensiva.

Un punto valioso para ambos en el Grupo B

Con el empate consumado, tanto Canadá como Bosnia y Herzegovina sumaron su primer punto en la tabla de posiciones del Grupo B.

La zona se completará con el encuentro que disputarán Qatar y Suiza, programado para este sábado. Para el seleccionado anfitrión, la igualdad representa una reacción positiva después de permanecer casi una hora en desventaja durante su estreno mundialista.

Más allá de no haber conseguido la victoria, Canadá logró evitar una derrota en su debut y dejó en claro que cuenta con recursos para competir en una Copa del Mundo en la que intentará aprovechar el respaldo de su público y el impulso de jugar en casa.

El torneo recién comienza, pero el conjunto de Jesse Marsch ya tuvo que superar su primera gran prueba: levantarse de un resultado adverso y demostrar carácter para seguir soñando en el Mundial 2026.