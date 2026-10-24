Defensa y Justicia le ganó a Talleres y se aseguró un lugar en los play off

Defensa y Justicia remontó el partido y venció 2-1 a Talleres de Córdoba para asegurar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, cuando aún restan dos fechas para el cierre de la fase regular. Además, el conjunto de Florencio Varela quedó a solo dos puntos de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Los goles del triunfo del "Halcón de Varela" en el estadio Mario Alberto Kempes fueron convertidos por Leandro Fernández y Juan Gutiérrez, a los 2 y 43 minutos del segundo tiempo, respectivamente. En tanto, Agustín Álvarez Martínez había adelantado al conjunto cordobés a los 32 minutos de la primera etapa.

El encuentro comenzó con un claro dominio de Talleres, que generó las primeras situaciones de peligro. A los 7 minutos, Matías Galarza probó con un remate de derecha que encontró una gran respuesta del arquero visitante, Matías Borgogno. La superioridad del local se tradujo en el marcador a los 32 minutos, cuando Agustín Álvarez Martínez aprovechó una pelota que quedó suelta dentro del área y la empujó al fondo de la red para establecer el 1-0.

Tras el gol, Defensa y Justicia reaccionó y comenzó a manejar mejor la posesión del balón, lo que le permitió aproximarse al arco defendido por Ezequiel Unsain. La ocasión más clara de la primera mitad llegó mediante un cabezazo de Rodrigo Barbona, que terminó en las manos del arquero cordobés, atento para mantener la ventaja de su equipo.

En el complemento, el conjunto visitante salió decidido a buscar el empate y lo consiguió rápidamente. A los 2 minutos, Leandro Fernández controló el balón en el borde del área y sacó un preciso remate cruzado de zurda que dejó sin posibilidades a Unsain para marcar el 1-1.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia el empate, Defensa volvió a golpear sobre el final. A los 42 minutos, Unsain evitó la caída de su arco con una gran atajada ante un potente remate de Damián Domínguez, pero el rebote quedó en poder de la visita. Juan Gutiérrez capturó la segunda jugada dentro del área y definió cruzado para sellar el 2-1 definitivo.

Con esta victoria, el "Halcón de Varela" quedó de manera provisoria en la segunda posición de la Zona A con 27 puntos, asegurando matemáticamente su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026, ya que mantiene una ventaja de ocho unidades sobre el octavo ubicado de su grupo cuando restan dos jornadas por disputarse.

En la próxima fecha, Defensa y Justicia recibirá a Independiente en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, en Florencio Varela, el lunes 2 de noviembre. Por su parte, Talleres visitará a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, en el Bajo Flores, el sábado 31 de octubre.