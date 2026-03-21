Defensa y Justicia logró una importante victoria ante Unión en Varela

Defensa y Justicia derrotó este sábado por 2 a 0 a Unión de Santa Fe en el estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura 2026, en un partido que tuvo un desarrollo adverso para el local desde el primer tiempo por la expulsión de Rubén Botta.

Los goles del "Halcón" llegaron en el complemento y fueron convertidos por Lucas Souto, a los 24 minutos, y Juan Manuel Gutiérrez, a los 34.

El equipo de Florencio Varela debió reacomodarse a los 34 minutos de la etapa inicial, cuando el árbitro Felipe Viola le mostró la tarjeta roja a Botta por conducta violenta. Incluso, un minuto más tarde también fue expulsado el entrenador Mariano Soso, en una primera parte que terminó sin goles pero con un escenario complejo para el conjunto local.

En el segundo tiempo, Unión intentó aprovechar el hombre de más y generó algunas aproximaciones, pero se encontró con una respuesta firme de Defensa y Justicia, que resistió y golpeó en el momento justo. A los 24 minutos, Lucas Souto apareció por el segundo palo tras un gran centro de Aarón Molinas y abrió el marcador para el local.

Lejos de conformarse, el "Halcón" sostuvo la intensidad pese a la inferioridad numérica y terminó de liquidarlo con el tanto de Juan Manuel Gutiérrez a los 34 minutos del complemento. Así, Defensa y Justicia sumó una victoria de peso ante un rival directo y llegó a 19 puntos, tres más que Unión, además de encadenar su segundo triunfo consecutivo tras la goleada 5-2 sobre San Lorenzo en la fecha pasada.