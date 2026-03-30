Desafío Cueva del Diablo: Asampay se prepara para una jornada de trail running

El próximo 5 de abril de 2026, la localidad de Asampay, ubicada al noroeste del departamento Belén, a 45 kilómetros de la cabecera departamental, será escenario de una de las propuestas deportivas más convocantes de la temporada: el Desafío Cueva del Diablo.

La iniciativa, organizada por Asampay Trail, propone mucho más que una carrera. Se presenta como una experiencia integral donde el deporte se fusiona con la aventura y el turismo, en un entorno natural que tiene como protagonista a la puna catamarqueña y a los paisajes increíbles de Cerritos.

La convocatoria está dirigida tanto a atletas experimentados como a quienes buscan poner a prueba su preparación personal en un circuito que promete emoción, adrenalina y libertad, en un lugar definido por su singularidad geográfica y por la exigencia propia del terreno.

Dos distancias para poner a prueba cuerpo y mente

La competencia contará con dos recorridos principales, pensados para diferentes niveles de preparación y resistencia:

10 kilómetros

21 kilómetros

Cada metro del trazado fue planteado como una prueba de fuerza, resistencia y velocidad, en la que los participantes no solo competirán con otros atletas, sino también con sus propios límites físicos y mentales.

El espíritu del evento está puesto en la superación: cada ascenso, cada sendero y cada tramo del recorrido se convierten en una instancia para medir la capacidad individual, en un contexto natural que exige concentración, estrategia y fortaleza.

Premiación: medallas, trofeos y efectivo

Uno de los grandes atractivos del Desafío Cueva del Diablo será su esquema de premiación, que contempla reconocimientos para todos los corredores y premios especiales para los mejores clasificados.

Todos los participantes recibirán medalla finisher y un recuerdo para toda la vida. Además, habrá trofeos para los tres primeros de cada categoría, reforzando el perfil competitivo de la jornada.

En la clasificación general, los premios en efectivo fueron distribuidos de la siguiente manera:

10 kilómetros

1° puesto: 150.000 ARS

2° puesto: 100.000 ARS

3° puesto: 80.000 ARS

21 kilómetros

1° puesto: 300.000 ARS

2° puesto: 200.000 ARS

3° puesto: 150.000 ARS

La escala de premios confirma la apuesta de la organización por una competencia de nivel, capaz de convocar a corredores que buscan rendimiento, reconocimiento y una experiencia deportiva de alto impacto.

Inscripción, beneficios y promoción por equipos

La inscripción fue fijada en 20.000 ARS, valor que incluye beneficios esenciales para el corredor:

Kit de hidratación

Seguro

Medalla finisher

A esto se suma una propuesta especial destinada a grupos y equipos de entrenamiento, con una promo por team que establece que pagan 4 atletas y corre liberado 1 más, un incentivo pensado para fomentar la participación colectiva y fortalecer el espíritu de camaradería dentro del trail running.

Paisaje, desafío y una experiencia para recordar

El valor diferencial del evento radica en su escenario. La geografía de Asampay y los caminos de Cerritos ofrecen una combinación ideal entre belleza natural y exigencia deportiva.

La propuesta invita a encontrarse con paisajes que sorprenden, senderos que desafían y momentos que, según la propia convocatoria, quedarán en la memoria de cada participante. La carrera busca que cada corredor se convierta en protagonista de su propia hazaña deportiva, en una travesía donde aventura, desafío y diversión avanzan de la mano.

Con el sello de Asampay Trail, el Desafío Cueva del Diablo se perfila como una jornada donde la puna, el esfuerzo y la pasión por correr serán el marco de una experiencia única en el calendario deportivo regional.

Consultas e información

Para quienes deseen obtener más detalles o realizar consultas sobre la competencia, la organización habilitó el siguiente contacto: 3835 112957

La cuenta regresiva ya comenzó para una carrera que promete poner a prueba la resistencia, despertar la adrenalina y regalar postales inolvidables en uno de los rincones más impactantes de Catamarca.