Desde Uruguay le hicieron una oferta a Gallardo para agarrar la Selección

En las últimas horas, se conoció que el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, recibió un ofrecimiento fornal de la Asociación Uruguaya de Fútbol para que se haga cargo del seleccionado mayor de fútbol. Afirman que contestará una vez que termine la Liga Profesional de Fútbol.

Se conoció que Ignacio Alonso que es el jefe de fútbol de Uruguay mantuvo una reunión virtual con Juan Barros que es representante de Gallardo. Ahí, Alonso le dio los términos del ofrecimiento que es de un proyecto de trabajo de cinco años y con un contrato de seis millones de dólares por año.

El conjunto "Millonario" está a un paso de ser campeón de la Liga Profesional de Fútbol y por eso el agente del "Muñeco" contestó que la respuesta la tendrán una vez que terime el certamen local siendo fiel al estilo de Gallardo de no hablar de otra cosa que no sea su trabajo en el club actual donde trabaja que en este caso es River.

Otro de los términos del contrato es que tendrá poder absoluto para que trabaje como viene trabajando en River también con las formativas que en este caso em Uruguay son la Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Esto significaría que hasta podría elegir su grupo de trabajo.

El entrenador dejó un buen recuerdo em Uruguay en el año 2011 y 2011 cuando al retirarse se hizo cargo de Nacional de aquel país. Ahí se comenzó a ver su proyecto de juveniles que luego esos jugadores son ahora parte del seleccionado o están en Ligas importantes. Aún así, desde la Asociación de Uruguay lo deben estar buscando por su gran presente y mejor pasad en River donde los números y logros hablan por si solos.

Lo cierto es que el 31 de diciembre vencr el contraro de Gallardo con River y desde la institución ni el propio entrenador dieron pistas sobre una posible renovación por lo que deja la puerta abierta sobre u a posible salida.