Después del triunfo ante Honduras, la Selección se quedó en Texas

La Albiceleste comenzó con una victoria su preparación final antes de la Copa del Mundo y ahora afronta una etapa clave de entrenamientos, recuperación y definiciones tácticas. El equipo de Lionel Scaloni tendrá un nuevo ensayo ante Islandia antes de instalarse en Kansas para el debut mundialista frente a Argelia.

La Selección argentina dio un paso positivo en su preparación rumbo al Mundial 2026 al imponerse por 2-0 frente a Honduras en su primer amistoso previo a la máxima competencia internacional. El encuentro, disputado en Texas, dejó conformes tanto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni como al plantel, que continúa transitando la recta final de su puesta a punto.

La victoria permitió observar aspectos positivos en el funcionamiento colectivo y brindó una base sobre la cual seguir trabajando durante los días previos al inicio de la Copa del Mundo. Más allá del resultado, el principal objetivo de este tramo de preparación consiste en llegar al debut con el plantel en óptimas condiciones físicas y futbolísticas.

Con esa meta en mente, la delegación argentina decidió permanecer en Texas tras el compromiso frente al conjunto centroamericano para continuar desarrollando su cronograma de entrenamientos y recuperación.

Recuperación y trabajos regenerativos

Luego de la exigencia del amistoso, este domingo fue destinado principalmente al descanso y a las tareas regenerativas para aquellos futbolistas que acumularon una mayor carga de minutos durante el partido ante Honduras.

La planificación elaborada por el cuerpo técnico busca administrar cuidadosamente los esfuerzos físicos de los jugadores en una etapa particularmente delicada de la preparación. El objetivo principal consiste en recuperar energías y evitar cualquier tipo de inconveniente físico que pueda afectar a los integrantes del plantel cuando faltan pocos días para el comienzo del torneo más importante del calendario internacional.

Dentro de ese esquema de trabajo, la Selección argentina continuará con sus actividades durante la tarde en territorio texano.

Entrenamiento vespertino en Ellis Field

La agenda prevista por el cuerpo técnico contempla un entrenamiento vespertino en el Ellis Field, donde los jugadores volverán a realizar tareas orientadas a profundizar la preparación física y futbolística.

La práctica se desarrollará sin acceso para la prensa y sin presencia de público, una modalidad habitual en esta etapa de concentración previa a competencias de máxima exigencia. Estos entrenamientos cerrados permiten al cuerpo técnico trabajar aspectos específicos del funcionamiento del equipo, realizar evaluaciones individuales y ensayar movimientos tácticos sin exposición externa.

La preparación continúa así con una dinámica que combina recuperación física, trabajo técnico y análisis estratégico.

El viaje a Alabama y la última prueba antes del Mundial

La actividad continuará el lunes con una práctica matutina que servirá como cierre de la estadía en Texas.

Una vez concluido ese entrenamiento, la delegación argentina emprenderá viaje hacia Alabama, donde disputará el último encuentro amistoso antes del comienzo oficial del Mundial. Este compromiso representa una instancia especialmente importante para Lionel Scaloni, quien aprovechará los últimos días para profundizar observaciones sobre el plantel y comenzar a definir aspectos vinculados a la estructura táctica que utilizará en la competencia.

La cercanía del debut obliga a tomar decisiones que serán determinantes para la conformación del equipo en el certamen.

Islandia, el último examen

El martes llegará una nueva oportunidad para que la Selección argentina continúe afinando detalles cuando enfrente a Islandia en el segundo amistoso preparatorio.

Se tratará de la última presentación antes del inicio de la Copa del Mundo y una ocasión propicia para que el entrenador observe variantes dentro del plantel. Según lo previsto, Scaloni podría utilizar el encuentro para otorgar minutos a futbolistas que habitualmente no forman parte del equipo titular, ampliando así las opciones disponibles para afrontar una competencia extensa y exigente.

Entre los aspectos que generan mayor expectativa aparece la posibilidad de que Lionel Messi tenga participación en este compromiso.

La presencia del capitán siempre constituye uno de los principales focos de atención, especialmente en una instancia previa a una nueva participación mundialista.

La mudanza a Kansas y el inicio de la cuenta regresiva

Una vez finalizado el amistoso frente a Islandia, la planificación de la Selección contempla un nuevo traslado.

El miércoles está programado el viaje hacia Kansas, ciudad que funcionará como base de operaciones del conjunto nacional durante la etapa final de preparación para el Mundial 2026. Desde allí, el equipo concentrará todos sus esfuerzos en la preparación definitiva para el estreno en la competencia.

La instalación en Kansas marcará simbólicamente el comienzo de la cuenta regresiva para el debut y el ingreso en la fase más importante del trabajo previo.

Los próximos pasos de la Albiceleste

El cronograma inmediato de la Selección argentina contempla las siguientes actividades:

• Recuperación física y trabajos regenerativos en Texas.

• Entrenamiento vespertino en Ellis Field.

• Práctica matutina el lunes.

• Viaje hacia Alabama.

• Partido amistoso frente a Islandia el martes.

• Traslado a Kansas el miércoles.

• Preparación final para el debut mundialista.

• Primer partido de la Copa del Mundo frente a Argelia.

Con la victoria ante Honduras ya incorporada como una señal positiva, la Selección argentina avanza hacia la etapa decisiva de su preparación. Los entrenamientos en Texas, el amistoso ante Islandia y la posterior instalación en Kansas forman parte de un recorrido cuidadosamente planificado por el cuerpo técnico para llegar en las mejores condiciones al inicio del Mundial 2026. La ilusión de defender el título permanece intacta mientras el equipo continúa ajustando cada detalle antes de afrontar el primer desafío de la competencia frente a Argelia.